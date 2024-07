Jahr 11 könnte die Spieler von Destiny 2 endlich aus dem Sonnensystem befreien

Wer Destiny schon seit seinem Release im Jahr 2014 mitverfolgt, weiß, dass die Hüter immer noch im Sol-System herumirren und noch nie die großen Weiten des Weltalls außerhalb des bekannten Systems erforscht haben. Mit Jahr 11 könnte sich das jedoch ändern.

Das Sol-System ist ein Gefängnis: In Destiny 1 und 2 sind Hüter derzeit nur im Sol-System unterwegs – also das Sonnensystem, indem sich die Planeten befinden, die wir kennen: Erde, Venus, Mars und mehr. Der technologische Fortschritt sollte es den Hütern aber erlauben, noch viel weiter reisen zu können, um entfernte Systeme und unbekannte Planeten zu erkunden.

Obwohl das in der Theorie stimmen mag, sieht es in der Praxis anders aus. Seit 10 Jahren sind Hüter im Sol-System gefangen und das, obwohl die Lore zu Destiny 1 und 2 viele Orte nennt, die man erkunden könnte. In einem Interview mit Bungie gab es jedoch bezüglich Jahr 11 neue Informationen und diese könnten den Entdeckern unter euch gefallen.

„Wir wollen unsere Welten wieder ausweiten“

Was hat Bungie vor? Die britische Computerspielzeitschrift Edge hat ein Interview mit Robbie Stevens (Game Director von Destiny 2) geführt. In diesem ging es nicht nur um Jahr 10, sondern auch um Jahr 11 und was danach kommen soll. Als darüber gesprochen wurde, was nach den derzeitigen Episoden folgen soll, verriet Robbie Stevens Folgendes:

Alle Inhalte, die im Jahr 10 kommen, sind der Katalysator für das, was als Nächstes in Destiny 2 passiert. Und einige dieser Handlungsstränge werden sich auch in der Zukunft fortsetzen. Aber was ich hier wirklich betonen möchte, ist, dass wir uns von der linearen Erzählung […] von Destiny 2 wegbewegen und zu diesen mehr eigenständigen Erlebnissen und Episoden übergehen, in die man leichter einsteigen und sich leichter einlassen kann. Man muss also nicht alles wissen, was unmittelbar vorher passiert ist, um die Geschichte und das Erlebnis zu genießen. Viele der Gedanken über Jahr 11 und darüber, wie wir nach diesen Episoden wirklich in die nächste Reise einsteigen, werden wir auch auf diese Gedanken stützen. Denn wir haben diese lineare Sache jetzt eine Weile gemacht, und wir wollen unsere Welten und den Weltenbau wieder ausweiten, das Universum von Destiny im Allgemeinen erweitern. Robbie Stevens via gamesradar

Wie der Game Director das genau meint, ist nicht bekannt, zudem wurden auch keine Beispiele genannt, die offenlegen, wie groß diese „Ausweitungen“ ausfallen werden. Durch den Sieg gegen den Zeugen wurde die Dunkelheit jedoch vorerst gebannt und Hüter dürften endlich weite Systeme erkunden können – doch welche könnten eine Rolle spielen? Wir haben da einige Ideen.

Welche Orte könnten dazustoßen? Die Lore von Destiny bietet viele Optionen, was neue Zielorte angeht. Orte, die Bungie in Erwägung ziehen könnte, wären zum Beispiel:

Die Heimatwelt der Schar

Die Heimatwelt der Kabale

Die Heimatwelt der Gefallenen

Die Taschendimension der Erwachten

Der Eisplanet, indem der Vagabund und seine Crew gefangen war

Zudem bieten aber auch Orte im Sol-System noch genug Möglichkeiten zur Erkundung. Old Chicago auf der Erde oder der Pluto sind noch nicht erkundet worden. Welche Orte würden euch noch einfallen, die Bungie gut als neue Zielorte heranziehen könnte? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Destiny 2 kündigt das nächste Highlight an: „Eine der größten, die wir je gemacht haben“