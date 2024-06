Destiny 2 kündigt das nächste Highlight an: „Eine der größten, die wir je gemacht haben“

In zwei oder drei Monaten soll es in Destiny 2 wieder ein echtes Highlight geben. Mit Episode 3 soll eine „massive Exotic-Mission“ ins Spiel kommen: Eine der größten Missionen, die Bungie je gebaut hat.

Das ist die Ankündigung: In einem Interview mit dem Edge-Magazin hat Assistant Game Director Robbie Stevens enthüllt (via gamesradar):

In Echoes Akt 3: Finale kommt eine Exotische Mission – Akt 3 startet am 27. August 2024

Sie ist eine „der größten exotischen Missionen, die wir je gebaut haben“

Möglich sei das nur wegen der neuen Content-Kadenz, ohne die sei so etwas nie möglich gewesen. Damit betont Stevens die Vorzüge des neuen „Akt“-Modells gegenüber des Season-Modells.

Wann soll das kommen? Akt 3 startet am 27. August 2024 und endet am 8. Oktober 2024. Je nachdem, ob die Mission früh oder später in Akt 3 Echoes aufschlägt, können wir mit der Mission in zwei oder drei Monaten rechnen.

Highlights in Destiny 2, aber nur wenn sie überraschend kommen

Was ist eine exotische Mission? Exotische Missionen sind besondere Quests, an deren Ende eine exotische Waffe auf die Spieler wartet.

In der Vergangenheit waren exotische Missionen oft die Highlights eines Jahres außerhalb der Erweiterungen. Das lag aber daran, dass sie spontan kamen und von Spielern entdeckt wurden, die nicht mit der Mission rechneten. Man konnte das im Juli 2018 rund um “Schwarze Spindel” beobachten. Das war wie ein Lauffeuer:

Ein Spieler fand einen kuriosen Hinweis, ging ihm nach und merkte, dass er etwas Großem auf der Spur war.

Die Information verbreitete sich in Foren und alle interessieren sich plötzlich für diese Mission, forschten danach und probierten was aus.

Durch das Geheimnisvolle und Plötzliche dieser Exotischen Missionen wurde Destiny 2 für einige Tage in einen Dauerzustand der Aufregung verpasst, man wollte unbedingt wissen, wie die Mission endet und was für eine Belohnung am Ende herausspringt.

Dieses Überraschungsmoment scheint Bungie jetzt zu verspielen, wenn sie die exotische Mission vorher ankündigen, aber offenbar ist es Bungie im Moment wichtiger, zu betonen, wie gut das neue „Episoden“-Modell gegenüber dem früheren Season-Modell ist.

Die Episoden dauern nur etwa 6 Wochen, Seasons gingen einige Monate. Wie Bungie versichert, sei es mit dem neuen Modell jetzt möglich, die Welt „etwas schneller zu verändern“ und das wollten doch alle.

Wie es insgesamt mit Destiny 2 nach “The Final Shape” weitergehen soll, lest ihr hier: Destiny 2 zeigt, was euch nach The Final Shape erwartet, spricht von Vampirjägern und Kapitänen