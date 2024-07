Bungie fasst zusammen, wie es in Jahr 10 mit Destiny 2 und den Episoden weitergeht

Das zehnte Jahr von Destiny 2 wird von den Episoden geprägt. Bungie hat jetzt nochmal zusammengefasst, wie es auf diesem Weg weitergeht.

Woher stammen die Infos? Die britische Computerspielzeitschrift Edge hat ein Interview mit Robbie Stevens (Game Director voin Destiny 2), Ben Wommack (Combat Area Lead) und Catarina Macedo (war bis zum 28. Juni 2024 Project Lead für die Erweiterungen von Destiny) geführt. In diesem Interview fasste Bungie die Zukunft von Destiny 2 zusammen.

Das Online-Magazin gamesradar hat die Infos aus der Zeitschrift gesammelt und online zusammengefasst.

Was wurde in dem Interview gesagt? Bungie spricht in dem Interview über die Entwicklung von Destiny 2 in Jahr 10 und 11. Manche der Infos sind bereits seit der Vorstellung der Episoden von Anfang Juni bekannt, andere liefern wiederum neue Einblicke und Details zur Zukunft des Loot-Shooters – insbesondere den Episoden.

Das sind die Highlights des Interviews:

Die Subklasse Prismatic und der neue Gegner-Typ „Gräuel“ sollen in Destiny bleiben

Ben Wommack erklärt, Bungie wäge aktuell noch einen Haufen Ideen ab, wie es mit Prismatic weitergehen könnte und fasst zusammen: „Wir haben entdeckt, dass wir mehr tun können, als wir ursprünglich dachten.“

Nach dem Abschluss der Saga um Licht und Dunkelheit geht es bekanntlich mit Episoden weiter, die das alte Season-System ersetzen. Die erste Episode „Echos“ läuft bereits seit dem 11. Juni und endet am 8. Oktober. Im Mittelpunkt von „Echos“ steht der neue Antagonist „der Conductor“, ein Vex.

Robbie Stevens erklärt, warum sie den Seasons den Rücken kehrten und jetzt mit Episoden weitermachen: Die Episoden mit ihren Akten erlaube Bungie, eine schnelle Kadenz von Inhalten zu bieten, weil es mehr Content-Drops gibt. Bungie sieht das neue System nicht als 3 Content-Drops pro Jahr, sondern als 9 Content-Drops, da es pro Episode drei einzelne Akte gibt.

In Jahr 10 plane Bungie, mit einer Reihe von bekannten Charakteren und Momenten an existierende Locations zurückzukehren und die Storys einiger Charaktere zu verknüpfen

Episode 2, „Wiedergänger“, dreht sich darum, die Eliksni-Prophezeiung zu erfüllen und dem Hohn-Anführer Fanatiker „ein Ende zu bereiten“ sowie die Zukunft der Eliksni vorzubereiten.

In Episode 3, Ketzerei, kehrt ihr auf das Grabschiff von Oryx zurück. Es scheint, als werde einer der Schar-Götter das Licht übernehmen können. Die Episode soll zeigen, wie die Zukunft der Schar aussehen könnte.

Die Episoden sollen also ganz klar alle einen anderen, bereits bekannten Gegner-Typen in den Fokus rücken. Zuerst stehen die Vex im Mittelpunkt, dann die Eliksni/ die Gefallenen und in Episode 3 die Schar.

