Destiny 2: Spieler investiert ein Wochenende, um zu errechnen, wie ihr am besten die neue Währung für Xur farmen könnt

In Destiny 2 braucht ihr für Xur eine neue Währung. Wie ihr die neuen „Seltsamen Münzen“ am leichtesten erhaltet, hat nun ein Spieler errechnet und es hat ihn nur sein Wochenende gekostet.

Was sind Seltsame Münzen? Die Strange Coins oder auch Seltsamen Münzen, sind die neue Währung, die ihr für Xur braucht. Um sie zu erhalten, gibt es verschiedene Wege und Methoden. Manche davon sind effizienter, andere weniger.

Um herauszufinden, wie man am besten an die Währung kommt, hat ein Spieler sein Wochenende für euch geopfert und sein Ergebnis ist überraschend.

Ein Wochenende für eine einfache Erkenntnis

Wie hat der Spieler sein Wochenende verbracht? Wie kylenbd auf Reddit schreibt, hat er sein Wochenende dafür genutzt, alle Methoden in Destiny 2 auszuprobieren, die Seltsame Münzen spendieren.

Auf seiner Liste standen PvP-Aktivitäten wie Gambit und Schmelztiegel, die allerdings nie konsistent die gleiche Anzahl an Münzen geben, weil man eben nicht jede Runde gewinnt.

Die neue Aktivität Ansturm war schon nicht schlecht. Für 10 Wellen erhielt das Team immerhin 4 Münzen plus eine zusätzliche wegen des Effektes „Gefallen der Neun“. Die Aktivität war teilweise jedoch recht lahm, weil manche Gegner weit weg spawnten oder zurückblieben.

Die Dämmerungen der Vorhut geben zwar Münzen, aber erst auf den höheren Schwierigkeitsgraden mehr als die Vorhut: Strikes. Für die normalen Strikes gibt es also so viele Münzen wie für eine normale Dämmerung.

Nachdem er die Faktenlage gesichtet hatte, wurde ihm schnell klar, was zu tun war.

Was ist die beste Möglichkeit, an Seltsame Münzen zu kommen? Um an die neue Währung von Xur zu kommen, solltet ihr am besten Vorhut: Strikes spielen, und zwar einen bestimmten, den „Die Höhle der Teufel“-Strike im Kosmodrom. Erfahrene Spieler wie kylenbd schaffen den Strike in unter 7 Minuten und bekommen damit 6 Münzen pro Durchlauf, wenn sie überlappende „Gefallen der Neun“ aktiv haben.

Wer ganz effizient sein will, dem rät der Reddit-Nutzer noch zeitgleich Katalysatoren mit zu grinden, das würde sich anbieten, weil „Die einzigen beiden Haltepunkte des Strikes bestehen darin, Kämpfer zu besiegen.

Der erste ist ein Raum mit 3 Wellen, die man besiegen muss, während man einen Geist verteidigt (dieser Raum ist außergewöhnlich einfach), und der zweite ist das Feld mit dem Walker am Ende. In der zweiten Begegnung müsst ihr nur die 2 Briggs und den Walker besiegen, um zum Boss zu gelangen.“

Mit dieser Methode schaffen kylenbd und sein Team etwa eine Münze pro Minute. Selbst wenn ihr nicht den ganzen Tag Münzen farmen wollt, können sich einige „Die Höhle der Teufel"-Strikes sicher für euch lohnen, um euer Konto etwas aufzufüllen.