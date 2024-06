Der Gott von Destiny 2 bezwingt extra schwere Herausforderung für 12 Spieler allein – Und das schon nach 24 Stunden

Am 18. Juni ging die härteste Version der 12-Spieler-Aktivität in Destiny 2 live. Keine 24 Stunden später hatte der wohl beste Solo-PvE-Spieler in der Geschichte von Destiny, Esoterickk, das Ding bezwungen. Seine Taktik: Geduldig und vorsichtig spielen.

Wer ist der Gott von Destiny 2?

Esoterickk gilt seit vielen Jahren als absoluter Meister, wenn es darum geht, Inhalte in Destiny allein zu bezwingen.

Esoterickk ist im Gegensatz zu seinen Kollegen wie Gladd eher ein ruhiger und ein bescheidener Typ, der keine großen Töne spuckt, sondern liefert.

Sein YouTube-Kanal, auf dem er seine Heldentaten hochlädt, hat 474.000 Abonnenten.

Esoterrick bezwingt die Grandmaster-Version schon einen Tag nach Start

Das ist die neueste Errungenschaft: Mit „The Final Shape“ hat Destiny 2 erstmals eine Mission erhalten, die eigentlich für 12 Spieler gedacht ist. In „Exzision“ soll man das finale Ende der 10-jährigen Geschichte erleben.

Die „Grandmaster“-Version, also die besonders schwere Version der Aktivität ging erst am 18. Juni live, doch Esoterickk hat sie innerhalb weniger Stunden bezwungen. Schon am 19. Juni erschien sein Video.

Wie hat er es gemacht? Esoterickk hat einen Jäger gespielt, der die meiste Zeit der Mission unsichtbar war. Dafür verwendete er einen Void-Hunter-Build mit dem Exo „Graviton-Buße“.

Die Zeit, als er Schaden am Boss austeilte, dauerten aber sehr lange, wie er verrät.

Esoterickk schreibt gewohnt selbstkritisch, sicher gäbe es da noch eine Menge zu optimieren, aber er wollte auf Nummer sicher gehen, weil es sein erster Clear war und er sich noch nicht so gut mit den meisten Spawns auskannte.

Beim Versuch den Boss solo zu bezwingen ist er etwa 7-mal gestorben, aber das lag meistens daran, dass er zu ungeduldig war und den Kampf beschleunigen wollte. Also hat er es besonders ruhig angelegt.

Tja, wenn es nur so einfach für uns Sterbliche wäre.

Wir haben letzte Woche schon über Esoterickk berichtet, da ging es noch darum, wie er es überhaupt schafft, die Duo-Mission solo zu starten, denn eigentlich ist das so nicht möglich: Ein Experte zu Destiny 2 spielt die schwierigsten Inhalte solo, aber bei der neuen Duo-Mission muss er tricksen