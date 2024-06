Ein Experte zu Destiny 2 spielt die schwierigsten Inhalte solo, aber bei der neuen Duo-Mission muss er tricksen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Bei der neuen Missionen müssen zwei Spieler im Duo verschiedene Rätsel lösen und Kämpfe bestreiten. Es ist nicht möglich, diese Mission alleine zu starten, also ohne einen Mitspieler. Ihr müsst euch also auch als Solo-Spieler zwangsläufig einen zweiten Hüter suchen.

Ein YouTuber ist dafür bekannt, schwierige Inhalte in Destiny 2 solo zu meistern. Jetzt hat er sich an der neuen Duo-Mission versucht, musste für den Abschluss aber etwas tricksen.

