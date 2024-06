Bungie traut sich in Destiny 2 an neue Missions-Arten, doch gewissen Spielern passt das gar nicht

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Muss man die Mission immer abschließen? Tatsächlich nicht. Jeder Spieler, der Destiny-Duell auf seinem aktuellen Charakter abgeschlossen hat, kann die Exotischen Klassengegenstände problemlos in der Aktivität „Umsturz“ im Bleichen Herzen des Reisenden erfarmen. Ihr müsst dazu lediglich umherlaufen und Truhen öffnen. Streamer wie Aztecross sprechen hier von 15 Minuten Aufwand, um eine Exo zu ergattern. Es lohnt sich also.

Wäre das für Solisten nicht schon schlimm genug, kommt es vor allem auch auf die Kommunikation an. Die Mission ist knackig und an besondere Mechaniken geknüpft, die Kommunikation erfordern. Für Spieler, die gerne ohne Headset oder Tastatur spielen, ist das eine nervige Sache, vor allem dann, wenn man das Item ergattern möchte.

Was hat Bungie entwickelt? Mit dem Start der ersten Episode: Echos konnten Spieler eine neue geheime Mission im Bleichen Herzen des Reisenden finden: das Destiny-Duell. In dieser Mission werden zwei Spieler losgeschickt, um Rätsel zu lösen und sich den Exotischen Klassengegenstand der jeweils ausgerüsteten Klasse zu sichern .

