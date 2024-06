Destiny 2: Spieler bekommt keinen Loot für den Abschluss des neuen Raids, weil sein 6-jähriger Sohn eine tragische Entscheidung trifft

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Bungie traut sich in Destiny 2 an neue Missions-Arten, doch gewissen Spielern passt das gar nicht

In den Kommentaren auf x.com fragte ein User, ob Gothalion den Loot in die Posttation geliefert bekommen habe oder ob er leer ausgegangen sei. Der Streamer erklärte daraufhin, dass sie den Raid erneut spielen mussten.

Seit dem Release von The Final Shape spielt KingGothalion in seinen Streams wieder regelmäßig Destiny 2 und absolviert auch den neuen Raid. Doch als er und sein Team den Zeugen in die Knie zwangen, schloss sich das Spiel des Streamers und er ging ohne Loot aus.

