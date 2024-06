Destiny 2: Rand der Erlösung – Diesen Loot könnt ihr freispielen

Mit The Final Shape ist ein neuer Raid für Destiny 2 live gegangen. In Rand der Erlösung gibt es wieder schicken Loot für euch. Was euch genau nach welchem Boss erwartet, haben wir hier für euch zusammengetragen.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel beinhaltet Spoiler zum aktuellen Raid von Destiny 2 in der neuesten Erweiterung.

Welche Kämpfe gibt es im Raid? Rand der Erlösung besitzt insgesamt fünf Phasen, in denen ihr Loot bekommt:

Substratum (zu Deutsch etwa Grundlage ) Herald of Finality (zu Deutsch etwa Herold der Endgültigkeit ) Repository (zu Deutsch etwa Speicherort ) Verity (zu Deutsch etwa Wahrheit ) The Witness (zu Deutsch etwa Der Zeuge )

Jede einzelne droppt leicht anderen Loot. Welche Items genau ihr euch wo sichern könnt, lest ihr hier.

Rand der Erlösung: Waffen und Rüstungen

Im neuen Raid Rand der Erlösung erwartet euch frischer Loot. Welche Waffen und Rüstungen ihr in welcher Phase mitgehen lassen könnt, lest ihr hier:

1. Substratum 2. Herald of Finality 3. Repository 4. Verity 5. The Witness Rüstung Panzerhandschuhe

Brustschutz Helm

Klassen-Item Panzerhandschuhe Beinschutz Helm

Beinschutz Waffen Nicht-Auflösung – Kampfbogen (Arkus)



Null und Nichtig – Impulsgewehr (Solar)



Bevorstehendes Unheil – Maschinenpistole (Strang)

Nicht-Auflösung – Kampfbogen (Arkus)



Summum Bonum – Schwert (Arkus)



Bevorstehende Abweichung – Glefe (Leere) Null und Nichtig – Impulsgewehr (Solar)



Kritische Anomalie – Scharfschützengewehr (Stasis)



Bevorstehende Abweichung – Glefe (Leere) Bevorstehendes Unheil – Maschinenpistole (Strang)



Nicht-Auflösung – Kampfbogen (Arkus)



Summum Bonum – Schwert (Arkus) Summum Bonum – Schwert (Arkus)



Null und Nichtig – Impulsgewehr (Solar)



Kritische Anomalie – Scharfschützengewehr (Stasis)

Euphonie – Linea-Impulsgewehr (Strang) – Raid-Exo

Rand der Erlösung: Rüstungssets

Insgesamt gibt es drei verschiedene Rüstungssets. Je nach eurer Klasse, erhaltet ihr bei einem Sieg die oben genannte Variante aus Panzerhandschuhen, Brustschutz, Helm oder Beinschutz.

„Versprochenes Wiedersehen“-Set Titan-Rüstung

„Versprochene Herrschaft“-Set Jäger-Rüstung

„Versprochener Sieg“- Set Warlock-Rüstung



Es gibt für jede Klasse auch ein Klassen-Item, doch diese bekommt ihr nur aus der zweiten Phase des Raids.

Rand der Erlösung: Waffen

Insgesamt gibt es 7 verschiedene Waffen in Rand der Erlösung:

Null und Nichtig Impulsgewehr (Solar)

Bevorstehendes Unheil Maschinenpistole (Strang)

Nicht-Auflösung Kampfbogen (Arkus)

Kritische Anomalie Scharfschützengewehr (Stasis)

Bevorstehende Abweichung Glefe (Leere)

Summum Bonum Schwert (Arkus)

Euphonie Linear-Impulsgewehr (Strang) Raid-Exo



Neues Ursprungsattribut „Gemeinsame Bestimmung“

Alle legendären Waffen aus dem Raid umfassen denselben Ursprungsperk Gemeinsame Bestimmung . Dadurch erhöht sich die Reichweite der Waffe sowie deren Handhabung, wenn ihr euch in der Nähe von Verbündeten befindet. Beim Bogen habt ihr stattdessen eine schnellere Ziehgeschwindigkeit.

Neue Exo-Waffe „Euphonie“

Die Exo des Raids ist die Euphony. Wenn ihr mit der Waffe durchgehend Schaden anrichtet, spawnen Fädlinge. Macht ihr wiederum mit diesen Schaden, erhöht das den Schaden der Euphony.

Die Waffe kann übrigens in einem kinetischen Slot ausgerüstet werden und nutzt spezielle Munition. Mehr Infos rund um die neue Destiny-2-Raid in The Final Shape findet ihr in unserer News dazu: Destiny 2 The Final Shape: Raid „Rand der Erlösung“ ist gestartet – Alle Infos