Ihr habt abgestimmt, wer der coolste aus Destiny 2 ist und es könnte nicht deutlicher sein

In Destiny 2 haben wir euch vor dem Release von „The Final Shape“ gefragt, wer der coolste Charakter überhaupt ist. Ihr habt abgestimmt und habt damit ein klares Zeichen gesetzt.

Was war das für eine Umfrage? Wir haben euch vor dem Release von Destiny 2: The Final Shape während seiner 25-stündigen Downtime gefragt, welcher Charakter aus der Story der coolste überhaupt ist.

Es standen 26 Charakter aus der Lore zur Auswahl und ihr habt entschieden. Viele der Charaktere sind entweder mit Seasons neu dazugestoßen und kamen durch den Release großer DLCs in das Rampenlicht.

Obwohl so viele Charaktere zur Auswahl standen, haben sich 65 % der Spieler klar für einen Charakter entschieden – diesen sollten viele vor allem durch seinen trockenen Humor kennen.

Cayde ist euer Favorit, war doch klar!

Wie waren die Ergebnisse? 65 % klingt zuerst einmal knapp, doch schaut man sich die Ergebnisse an, wird einem klar, dass der Gewinner eindeutig gekürt wurde. Ihr habt gewählt und sein Name lautet Cayde-6, die alte Jägervorhut mit dem losen Mundwerk. Insgesamt haben 1.674 Hüter (Stand, 13. Juni) an der Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Cayde-6 (65 %, 1.080 Abstimmungen)

Mara Sov (5 %, 90 Abstimmungen)

Der Vagabund (5 %, 77 Abstimmungen)

Shaxx (3 %, 46 Abstimmungen)

14. Heiliger (3 %, 44 Abstimmungen)

Der Zeuge (2 %, 36 Abstimmungen)

Ein anderer (2 %, 33 Abstimmungen)

Savathun (2 %, 30 Abstimmungen)

Eris Morn (2 %, 28 Abstimmungen)

Oryx (2 %, 28 Abstimmungen)

Rasputin (1 %, 25 Abstimmungen)

Krähe/ Uldren Sov (1 %, 24 Abstimmungen)

Zavala (1 %, 21 Abstimmungen)

Elsie Bray (1 %, 17 Abstimmungen)

Ikora Rey (1 %, 14 Abstimmungen)

Prinzessin Caiatl (1 %, 14 Abstimmungen)

Osiris (1 %, 13 Abstimmungen)

Lord Saladin (1 %, 13 Abstimmungen)

Riven, die Tausendstimmige (1 %, 11 Abstimmungen)

Mithrax (0 %, 8 Abstimmungen)

Ana Bray (0 %, 7 Abstimmungen)

Dominus Ghaul (0 %, 4 Abstimmungen)

Calus (0 %, 4 Abstimmungen)

Xivu Arath (0 %, 3 Abstimmungen)

Clovis Bray (0 %, 2 Abstimmungen)

Eramis (0 %, 1 Abstimmungen)

Vergleicht man die zweit- und drittplatzierten Kandidaten, wird klar, dass Cayde eindeutig gewonnen hat. Auf Platz 2 befindet sich Mara Sov mit 90 Stimmen und auf Platz 3 der Vagabund mit 77 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen lassen sich Shaxx mit 46 Stimmen, der 14. Heilige mit 44 Stimmen und sogar der Zeuge und Bösewicht aus der Licht- und Dunkelheitsaga mit 36 Stimmen finden.

Warum ist Cayde-6 der Gewinner? Wer schon seit Destiny 1 zockt, weiß, dass Cayde einfach Cayde ist. Er ist lustig, charmant, improvisiert gerne und ist im übrigen ehrlich zu den Hütern. Vor allem die Entwicklung aus Destiny 2: Forsaken traf viele Hüter ins Herz.

Bungie ließ einen seiner meist geliebten Hüter für die Story sterben und das sorgte bei vielen Fans für Tränen in den Augen. Viele Spieler freuen sich deshalb den Spaßvogel erneut in The Final Shape treffen zu können, um wieder von seinen trockenen Witzen zum Lachen gebracht zu werden.

Könnt ihr das Ergebnis nachvollziehen oder seid ihr überrascht? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren! Destiny 2 zeigt schon jetzt neue Waffen und Rüstungen, die ihr durch die kommenden Episoden verdienen könnt