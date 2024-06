Destiny 2 zeigt schon jetzt neue Waffen und Rüstungen, die ihr durch die kommenden Episoden verdienen könnt

Bungie hat in einem kürzlich erschienenen Stream zu Destiny 2 neue Waffen und Rüstungen offenbart, die ihr in den kommenden Episoden verdienen werdet. Welche das sind und ob sich darunter auch Exos verbergen, das zeigen wir euch jetzt.

Was war das für ein Stream? Am 10. Juni veröffentlichte Bungie einen kurzen Stream, in dem die Entwickler über die Zukunft von Destiny 2 nach dem Release von „The Final Shape“ sprachen. Dabei sprach Bungie über die einzelnen Themen der Episoden und zeigte zudem neue Items wie Rüstungen und Waffen, die sich Hüter in den kommenden Monaten verdienen dürfen.

Wir haben euch aus diesem Grund alle neuen Items rausgefischt und listen sie euch pro Episode auf. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zu den jeweiligen Episoden springen:

[toc]

Den Stream mit deutschen Untertitel und das in voller länger findet ihr hier:

Bungie zeigt im neuen Trailer die Zukunft von Destiny 2 nach The Final Shape Weitere Videos Mehr Videos für dich

Episode: Wiedergänger – Alle Waffen und Rüstungen

Neue Rüstung für den Warlock Ein zweites Set für den Warlock Neue Rüstung für den Titan Eine Schrotflinte Eine spitzige Waffe – Vielleicht ein Exo

Was für Items wird es geben? Wie auch in Episode: Echos wird es auch in Episode Wiedergänger zwei neue Rüstungssets geben. Die eine lehnt sich an die Splicer der Eliksni an, während die andere in Richtung des Hohns geht. Zudem wurden zwei neue Waffen offenbart:

Eine Schrotflinte

Vielleicht ein Granatenwerfer wegen des Vordergriffs

Exos sehen immer extravagant aus, deshalb könnte es sich hierbei um zwei Exos handeln. Genauere Infos über ihre Funktionen sind noch nicht bekannt.

Episode: Ketzerei – Alle Waffen und Rüstungen

Was für Items wird es geben? Erneut beschert Bungie die Hüter mit zwei neuen Rüstungssets. Das erste Set ist stark an Eris angelehnt. Ihr düsterer Look macht sich breit, mit silbernen Nieten und grünbraunen Stoffen.

Das zweite Set geht eher in Richtung eines Kapitäns. Knochen zieren den Großteil der Rüstung, doch der Warlock und Jäger kommen sogar mit einigen Stoffen daher. Man könnte meinen, die Hüter hätten die Überreste des Grabschiffes in eine Rüstung umgewandelt.

Ein Linear-Fusionsgewehr Eine Glefe Ein Fusionsgewehr Ein Linear-Fusionsgewehr und Bogen

Auch Waffen stellt Bungie kurz und knapp vor. Bei den Waffen handelt es sich um bekannte Modelle, die jedoch mit einem neuen Design wiederbelebt werden. Die Ummantelungen der Knarren zerfallen und es wirkt so, als seinen sie organischen Ursprungs. Der Zerfall ist so weit fortgeschritten, dass man wortwörtlich die Knochen der Waffen sehen kann.

Das waren alle Items und Rüstungen, die Bungie in seinem neuesten Stream vorgestellt hat. Welche findet ihr cool und was haltet ihr von den Rüstungen? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Während Bungie neues zu verkünden hat, schwelgen die Hüter in Nostalgie. Sie können es kaum fassen, dass die 10 Jahre alte Saga nun ein Ende hat: Nach 10 Jahren beendet Destiny 2 seine längste Story, Fans teilen ihre Erinnerungen: „Es war ein unglaublicher Weg“