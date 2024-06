Nach 10 Jahren beschert Destiny 2 deutschen Spielern einen unvergesslichen Patch-Abend

Am 18. Juni sollte Destiny: The Final Shape noch besser werden. Die Erweiterung kommt ohnehin gut an, am Dienstagabend, dem traditionellen Patch-Tag, freuten sich die Spieler auf die „Grandmaster-Version“ der 12-Mann Aktivität. Nach 10 Jahren sollte das einen würdigen Abschluss der Saga bieten. Es kam anders.

Das war der Plan: Eigentlich sollte das alles ganz reibungslos laufen:

Die härtere Version der 12-Spieler-Mission „Exzision“ sollte online gehen.

Um 15:45 Uhr deutscher Zeit sollten die Server heruntergefahren werden.

Gegen 19 Uhr, passend zum Feierabend, sollte man dann spätestens wieder spielen dürfen. Mit 3:15 Stunden war die Downtime schon großzügig bemessen. Das sollte doch dann funktionieren.

Downtime verspätet sich am Dienstagabend um 3 Stunden

Wie kam es wirklich: Nix war’s. Die deutschen Spieler sind sowieso schon immer bedient, dass die Wartung genau zu ihrer Prime-Time stattfindet und ihnen wertvolle Stunden Gaming-Zeit am Abend klaut. Aber wer erwartet, pünktlich um 19 Uhr einzuloggen, der wurde enttäuscht.

Es kam die um 19:44 Uhr die Nachricht: „Wir untersuchen grade Probleme, nachdem das Update erschienen ist. Mehr Infos gibt es, wenn sie verfügbar sind.“

Um 20:17 Uhr dann die Nachricht: Die ohnehin schon so lange Downtime wurde um 2 Stunden verlängert.

Erst gegen 21:50 Uhr, für die meisten deutschen Spieler schon Schlafenszeit, ging es dann wieder los.

„Noch so ein Ding und ich lösch’ den Mist“

Wie wurde das kommentiert? Mit viel Geduld und Verständnis. Nur Spaß. Die Hüter waren einmal mehr außer sich. Die schönsten Kommentare von MeinMMO stellen wir hier zusammen.

„Hätten wir mehr im Everversum gekauft, wären wir wahrscheinlich schon alle wieder im Game“ (Pat, MeinMMO)

„Leute, bitte, bin seit 20 Uhr in dem EINEN MOMENT BITTE-Bildschirm. Was geht ab?“ (Simon90, MeinMMO)

„Ich krieg’ langsam echt ‘ne Krawattte hier […] Ich geb hier gutes Geld aus und die schaffen es nicht, nach 4 Stunden Serverdown wieder on zu kommen. Nächste Woche noch so ein Ding und ich lösch’ den Mist.“ (MachiiNRW81, MeinMMO)

„Was Bungie hier abliefert, ist einfach nur noch traurig“ (Schattenlord 85)

„So, Bungie. Mein Moment dauert jetzt schon fast 90 Minuten. Wie kann man mit 340 MB ein Spiel so zum Kollabieren bringen?“ (Enrico Willams, Facebook)

„I am le sad.“ (GrenaderJake, Twitter)

„Macht vielleicht einfach keine Wartung mitten am Tag, während der Spitzenzeit, um so Probleme zu vemreiden. Weiß auch nicht – nur so ein Gedanke.“ (CoreBri, Twitter)

Ist doch auch irgendwie schön, dass sich manche Sachen nie ändern. Wer es mal nachlesen will, einer der Artikel mit den meisten Kommentaren auf MeinMMO ist eine Downtime bei Destiny 2 aus dem Jahr 2017. Da mussten die Spieler sogar noch viel länger warten: Destiny 2: Server down heute – Wartungsarbeiten, Update 1.03 [Update]