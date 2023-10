Destiny 2: Spieler sind von neuer exotischer Waffe enttäuscht, aber Bungie hat ein Geheimnis versteckt

In Destiny 2 kam im September 2023 ein Raid-Exotic aus Destiny 1 zurück, das Automatikgewehr Necrochasm. Doch die Spieler waren von der Waffe im PvE enttäuscht. Das könnte sich jetzt ändern, denn findigen Spielern ist eine versteckte Synergie bei der Waffe aufgefallen.

Was ist das für ein Item?

„Necrochasm“ ist ein Raid-Exotic, das es schon in Destiny 1 gab. Damals waren viele Leute von der Waffe enttäuscht: Sie wurde als “Erbsengewehr” verspottet. Die Necrochasm feuerte zwar schnell, richtete aber nur wenig Schaden an. Mit der Rückkehr des Raids „Crotas Ende“ zu Destiny 2 kam auch die Waffe zurück.

Obwohl die Waffe im PvP für Aufsehen sorgte, fanden PvE-Spieler das Automatikgewehr in Destiny 2 zu schwach und all die Mühe nicht wert. Denn das Item löste die berühmte Explosion nur aus, wenn man Gegner per Kopftreffer ausschaltete, sonst nicht. Die „Explosion“ eines Mobs gilt als ideal, um Schwärme von Gegnern zu töten.

Ohne diese Explosion durch Körperkills fanden Spieler die Waffe ungeeignet. Es hieß auf reddit: Destiny 2 habe keinen Platz für die Necrochasm, es gäbe schon viel stärkere Alternativen.

Spieler entdeckt Synergie mit anderen exotischen Waffen

Das wurde jetzt entdeckt: Ein Spieler hat jetzt ein Geheimnis entdeckt, das Bungie in der Necrochasm versteckt hat.

Wenn ein Ziel unter einem Debuff einer „Weapons of Sorrow“ leidet, dann explodiert der Gegner auch bei normalen Körpertreffer-Kills durch die Necrochasm.

Wenn ein Gegner also schon unter dem Gift der Thron oder der Necrochasm leidet und dann stirbt, explodiert er, was weitere Mobs ausschalten kann.

Dieser Effekt ist von Bungie genauso gewollt, das wird aus einem Emote des Entwicklers Mercules deutlich, der auf Twitter ein entsprechendes Video teilt und damit auf den Effekt aufmerksam macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mercules war vor seiner Zeit bei Bungie ein Content Creator, der sich tief mit den Mechaniken des Shooters beschäftigt hat. Er galt als der absolute Waffenexperte zu Destiny. Bungie hat ihn im März 2022 als “Associate Weapon Designer” eingestellt (via twitter).

4 verfluchte Waffen in Destiny

Was sind die “Weapons of Sorrow?” Die Waffen sind berüchtigte Instrumente der Zerstörung, die durch Schar-Magie verdreht und verflucht wurden. Die Waffen werden mit Zerstörung und Tragödie in Verbindung gebracht. Sie verderben ihre Träger und verführen sie dazu, böse Taten zu vollbringen. Im Spiel vergiften oder verfluchen sie ihre Opfer.

Gerade um die “Thorn” und ihren Träger Dredgen Yor gibt es eine ausgezeichnete Hintergrund-Geschichte, die “My name is Byf” mal aufbereitet hat.

Die 4 bekannten Weapon of Sorrow sind:

Thorn

Necrochasm

Touch of Malice

Osteo Striga

Was heißt das in der Praxis? Die Necrochasm könnte in der Praxis durch die Synergie eine spannende Waffe im Team sein, wenn ein anderer Spieler eine weitere „Weapon of Sorrow“ verwendet. Besonders eignet sich wohl die Maschinenpistole „Osteo Striga“, denn die hinterlässt einen 9-sekündigen Debuff auf den Gegnern.

Wenn der Spieler mit der Necrochasm einen so geschwächten Gegner ausschaltet, könnte die Explosion schnell einen Raum säubern.

Auch die Necrochasm selbst kann einen Debuff auf dem Gegner auslösen und dann die Explosion per Körpertreffer herbeiführen: das Zeitfenster beträgt aber nur 2 Sekunden.

Mehr zu mächtigen Waffen aus früheren Tagen:

Die 5 mächtigsten Waffen in der Geschichte von Destiny & Destiny 2