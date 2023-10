Hüter schimpfen auf übereifrige Mitspieler im neuen Raid von Destiny 2: „Ohne die Schwitzer wär’s leichter“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Zwar wäre der Encounter in der Theorie wohl schneller vorbei, wenn alle die Schwert-Taktik nutzen würden, in der Praxis geht das aber schief und man verbraucht dann mehr Zeit als mit der „normalen, langweiligen“ Methode.

Was ist das Problem? In Croats Ende gibt es eine Herausforderung, die vom Raid ein beständiges ruhiges Vorgehen verlangt: Im Encounter „The Abyss“, auch als Lampen bekannt, wird der Raid in einen dunklen Bereich geworfen und muss sich zwischen Lampen bewegen, um einen Debuff loszugehen.

Bei Destiny 2 gibt es erneut Ärger mit einem verhassten Spielertypen: Leute, die es in Raids irre eilig haben und Schwert schwingend den Rest des Raids in den Abgrund stürzen.

