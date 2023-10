Destiny 2-Spieler bekommen jetzt Hassnachrichten, wenn sie eine Waffengattung benutzen: „Ehre gab es nie und wird es nie geben“

In der Welt von Destiny 2 sind kontroverse Diskussionen und hitzige Debatten unter den Spielern keine Seltenheit. Doch in letzter Zeit hat sich erneut eine besorgniserregende Entwicklung breit gemacht, die die Destiny-Community in Aufruhr versetzt. Hassbotschaften und negative Kommentare nehmen wieder stark zu. Wir sagen euch, was die Spieler so wütend macht und warum.

Das bringt Spieler von Destiny 2 derzeit auf die Palme: Die Waffen-Meta in Destiny 2 ist ein ständiger Balanceakt und derzeit auch der Auslöser für die jüngste Kontroverse in Bungies Loot-Shooter.

Was die Hüter hier derzeit so extrem auf die Palme bringt, ist ganz einfach nur der Einsatz der Waffengattung Fusionsgewehr.

In Destiny 2 wurden kürzlich einige Verbesserungen an Fusionsgewehren vorgenommen, die sie im Kampf gegen andere Waffentypen effektiver machen sollen.

Die Änderungen haben dazu geführt, dass die Spieler dieser Waffengattung wieder mehr Aufmerksamkeit schenken und sie aktiver im Schmelztiegel einsetzen.

Doch einigen gefällt das so gar nicht, und sie verleihen dem nun mit üblen Hassbotschaften Nachdruck. Der Hüter von Rheytos prangerte diesen Hass via Reddit an und berichtete, wie oft er in letzter Zeit angegriffen wurde, nur weil er sein Arkus-Fusionsgewehr „Fangfrage“ benutzte.

„Der Hass gegenüber Fusion-Gewehren ist unglaublich“

Das hat der Hüter im Reddit berichtet: Rheytos teilte seine persönlichen Erfahrungen mit der Community, um einerseits auf diesen unnötigen Hass aufmerksam zu machen und andererseits herauszufinden, ob andere die gleichen negativen Erfahrungen gemacht haben.

So schreibt er:

Heute habe ich wieder viele negative Nachrichten erhalten, nur weil ich mein Fusionsgewehr [„Fangfrage“] benutzt habe. Ich weiß, dass es ein effektives Gegenmittel gegen Schrotflinten sein kann, aber ich verstehe wirklich nicht, warum die Leute so aufgebracht sind. Ich habe noch nie annähernd so viel Hass erlebt, wenn ich Scharfschützengewehre oder Schrotflinten benutzt habe. berichtet der Spieler Rheytos via Reddit

Manche bestätigten seinen Eindruck und betonten, der Hass sei darauf zurückzuführen, dass Fusionsgewehre gegen Schrotflinten und andere Nahkampfwaffen eben äußerst stark sind.

So antwortet ihm beispielsweise der Spieler d_rek: „Weil sie von den PvP-Fanatikern als „No-Skill-Waffe“ angesehen werden. Wenn ein Tryhard von irgendetwas anderem als einer Primärwaffe oder einer Spezialwaffe, die keine Schrotflinte oder ein Scharfschützengewehr ist, getötet wird, fangen sie an, wütend zu werden.“

Das sieht auch der Spieler TheJeffyJeefAceg so und erklärt: „Ihre Reichweite für einen One-Hit-Kill ist lächerlich, und sie sind sehr einfach zu benutzen. Leute, die tatsächlich versuchen, im Spiel geschickt zu sein, hassen sie, weil sie im Grunde genommen kostenlose Abschüsse für unerfahrene Spieler sind und es sehr schwierig ist, gegen sie zu spielen. Sie sind eine Stütze für Spieler mit geringer Erfahrung, die selbst zugeben würden, dass sie sonst nicht gewinnen könnten.“

In der Tat verfügen Fusionsgewehre im PvP über eine wahnsinnige Reichweite für eine Waffe, die keine Präzision erfordert. Auch verzeihen sie viel, weil nicht immer alle Bolzen treffen müssen.

Schaut man sich das im Vergleich zu Scharfschützengewehren an, die einen Kopfschuss erfordern und durch Zucken beeinträchtigt werden, oder Schrotflinten, die eine viel geringere Reichweite haben, sind Fusionsgewehre absolut verzeihend und werden dafür wohl entsprechend gehasst.

„Es ist einfach die Mentalität von Idioten“

Mancher Spieler findet: „Es ist einfach die Mentalität von Idioten“

Darum glauben Spieler, wird der Hass in Destiny 2 nie enden: Einige Spieler argumentieren noch, dass Bungie das Gleichgewicht zwischen den Waffen im PvP wiederherstellen könnte. Damit keine Waffengattung als zu unfair empfunden wird und der Hass somit automatisch endet.

Doch andere glauben, das würde auch dann nichts mehr an der Mentalität der Spieler in Destiny 2 ändern. So wie der Spieler Foggyzebra.

„Immer wenn du die Meta benutzt, bekommst du Hass, immer wenn du etwas außerhalb der Meta benutzt, bekommst du Hass. Fazit: Die Leute [in Destiny 2] werden sich immer beschweren und sie senden mehr Hassnachrichten an Dinge, die auffallen. Aber vertrau mir, sie werden dir auch Hass gegen normale Dinge schicken.“

Und DanielGerous007 ergänzt:

Man gewinnt und bekommt Hassnachrichten, man verliert und bekommt Hassnachrichten. Es ist einfach die Mentalität von Idioten. Ich habe gegen Streamer gespielt, die immer noch diese Mentalität haben, und es ist peinlich.

Was ist eure Meinung zu den Hassnachrichten, die Spieler aufgrund der Verwendung von Fusiongewehren im PvP erhalten?

Glaubt ihr, dass die Kritik gerechtfertigt ist oder dass Fusionsgewehre einfach eine effektive Taktik im Spiel sind? Und noch wichtiger: Habt ihr selbst Erfahrungen mit Hassnachrichten oder negativem Feedback gemacht, wenn ihr unkonventionelle Waffen im PVP von Destiny 2 eingesetzt habt? Dann teilt uns eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit.

