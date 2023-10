Game Director von Destiny 2 spielt live auf Twitch und verrät dabei ein internes Geheimnis

In einer mit Spannung erwarteten und gewagten Aktion hat der Game Director von Destiny 2, Joe Blackburn, vergangene Woche sein Versprechen eingelöst und gemeinsam mit der Community live auf Twitch das Universum des Loot-Shooters in Season 22 erkundet. MeinMMO verrät euch, was dabei passiert ist, was alles Interessantes verraten wurde und wie die Community reagiert hat.

Dieses Versprechen hat Bungie eingelöst: Am 15. August wandte sich Destiny 2 Game Director Joe Blackburn persönlich via Twitter/X an die Spieler.

Der Grund: Hüter und Content Creator waren und sind zunehmend unzufrieden mit dem aktuellen Zustand und der generellen Ausrichtung des Spiels. Sein Schritt war daher ein Signal, dass man wieder mehr auf die Spieler zugehen will.

Blackburn sprach darüber, was man vom nächsten DLC „Die Finale Form“ erwarten kann.

Er sprach über den Zustand des PVP und dass die Entscheidungen von Bungie dort nicht immer die richtigen waren, was man aber ändern will.

Er ging auf die Kritik ein, dass es immer mehr neue, kostenpflichtige Rüstungsornamente für das Everversum gibt, aber kaum noch kostenlose Rüstungssets für die Playlists.

Zudem war die aktuelle Kommunikationsstrategie von Bungie Thema, die anonymer und unpersönlicher wurde, als Hass und Drohungen gegen Bungie-Mitarbeiter überhandnahmen.

Als verantwortlicher Game Director machte Joe Blackburn im August außerdem das Versprechen: „Wenn Season 22 beginnt, werde ich viel im Spiel sein. […] und ihr könnt kommen und mit mir reden […]“

Dieses Versprechen hat er nun in einem ersten Livestream auf Twitch eingelöst. Wir von MeinMMO fassen für euch die Reaktionen und Diskussionen zu seinem ersten Twitch-Stream zusammen.

Ein Stream und ein Secret, das so manchen überraschte

So lief der Livestream ab: Via Twitter/X kündigte Bungie den ersten Livestream in Season 22 von Joe Blackburn an.

Damit weckte man sofort die Neugier vieler Spieler, die eine Gelegenheit witterten, mit dem Game Director persönlich zu interagieren und ihm die bestehenden Probleme des Spiels aus erster Hand vorzuführen.

Im Vordergrund stand jedoch das gemeinsame Zocken.

Joe Blackburn war zudem nicht allein in Destiny 2 unterwegs. Er hatte Unterstützung von Andy, einem SocialMedia-Mitarbeiter von Bungie, der die Kommentare im Auge behielt und auch bei Aktivitäten in den Einsatztrupp des Game Directors jointe.

Andy vom Destiny 2 Social Media Team und Joe Blackburn live auf Twitch

Zuerst klickte der Game Director über seine drei Charactere im Account Joegoroth, sodass man den Look seiner allesamt 1825er-Charaktere begutachten konnte.

Dann stieg er mit seinem Titan in die saisonale Playlist „Altäre der Beschwörung“ mit Spielersuche ein, bevor es mit dem Jäger in die Strike-Playlist ging.

Nun wurde es endlich herausfordernder, als man den aktuellen Spitzenreiter der Woche, das „Raub-Schlachtfeld: Mond“ anging und erfolgreich abschloss. Hier wurde jedoch deutlich, dass der Game Director in diesem Run etwas von seinem Team getragen wurde.

Der von Bungie für den Spitzenreiter-Run ausgewählte Hüter aus der Community bekleckerte sich jedoch auch nicht mit Ruhm. Er wurde vom Game Director beim Cheesen des Bosses erwischt.

Der witzigste Moment war dann später, als ein Überladungs-Minotaurus-Champion Joe Blaxckburn im Solo-Verlorenen Sektor „Bunker E15“ zeigte, dass er nicht so leicht zu stoppen ist und sich schon gar nicht von Bungie-Führungskräften beeindrucken lässt.

Dieses 1zu1-Duell mit dem dem Vex-Überladungs-Champion könnt ihr euch hier im YouTube Video von Lucky10P anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mancher Spieler, wie ttambm, war dementsprechend nicht beeindruckt und kommentierte: „[…] Ich dachte, das sei übertrieben, aber das war… hart. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Mitarbeiter gut im Spiel sind, aber verdammt, ich wusste nicht, dass er so schlecht ist.“

Hinweis: An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Joe Blackburn nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er in Destiny 2 nicht der ultimative Hardcore-Gamer ist. Er freut sich stets über Tipps von den Destiny-Spielern und wenn diese ihm dann helfen besser zu werden.



Außerdem finden es viele gar nicht schlecht, dass auch ein Game Director die gleichen Probleme im Spiel hat wie sie selbst.

Nebenbei plauderte Joe “Joever” Blackburn noch aus dem Nähkästchen, war also nicht immer ganz im Spiel bei der Sache, und verriet so manches Geheimnis. Eines davon wussten viele Hüter noch nicht.

So prüft Bungie derzeit die Einführung von Master-Inhalten und sogenannte „PEDs“, also vom Spieler gewählte Schwierigkeitsgrade.

Das „Deck des Flüsterns“ aus Season 22 wird neue Weiterentwicklungen in kommenden Seasons erhalten.

Für Stasis wird es in naher Zukunft keine neuen Aspekte geben.

Das Kriegsbanner des Titans wird nicht von einem Nerf getroffen. Bungie findet es gut so und es gibt bessere Support-Supers, als dass diese Heilung „die Szene dominieren“ könnte.

Auch die neue Benutzeroberfläche von Destiny 2 im kommenden DLC “Die Finale Form” kam zur Sprache. So verriet der Game Director, dass Rüstungs- und Begegnungs-Buffs auf verschiedenen Seiten des Bildschirms angezeigt werden, was beim ersten Mal sehr verwirrend sein wird. Die Spieler werden einige Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen.

Zum PvP sagte er, dass man den Spielmodus „Schachmatt“ weiter optimieren will. Das, was man gerade von lernt, will man nutzen, um das normale PvP zu optimieren, ohne die aktuelle PvP-Sandbox zu ruinieren. Zudem möchte man Schachmatt auch auf andere PvP-Bereiche erweitern.

Außerdem wollten die Spieler Privates wissen, wie beispielsweise wo der 80er-Jahre-Oberlippenbart hin ist, worauf Blackburn grinsend verriet: „Die Frau war nicht einverstanden“.

Das spannendste und für manche überraschendste Geheimnis sorgte jedoch für große Diskussionen: Bungie-Entwickler können mit jedem Spieler-Account in Destiny 2 spielen.

Der Entwickler kann somit also jederzeit Zugriff auf Spielerkonten nehmen, beispielsweise das des bekannten Destiny 2-Streamers Datto, und auch mit diesem spielen, wenn sie das für notwendig halten oder Fehler reproduzieren wollen.

Dazu kommentierte der Hüter Rikiaz via Reddit:

Das ist wirklich beeindruckend. Wenn ein einzelner Spieler mit einem seltsamen Fehler konfrontiert ist, der scheinbar nur ihn betrifft, können sie buchstäblich auf dein Konto zugreifen und von dort aus Nachforschungen durchführen. schreibt der Spieler Rikiaz via Destiny-Reddit

Auch jetzt diskutiert die Destiny 2-Community auf Reddit, Twitter/X und in den Foren intensiv über die Aktionen und den Livestream des Game Directors.

FunkyFloridaJam schreibt dazu: „Er ist ein freundlicherer Mensch als ich. Ich persönlich werde unnötig wütend, wenn ich die oberste Kugel [im Raub-Schlachtfeld: „Mond“] nicht erreiche und zu einer der Seiten rennen muss.“

iconoci findet: „Das war ein großartiger Livestream. Er hat nicht jede brisante Frage beantwortet, aber allein zu sehen, wie er dasselbe Spiel spielt, das auch wir spielen, ist ziemlich schön.“

Andere sehen die Sache weniger spektakulär, wie clonekek: „Na ja, er hat das Spiel gespielt, als wir darüber gesprochen haben. Das heißt aber nicht, dass er es tatsächlich zum Spaß in seiner Freizeit spielt.“

Den vollständigen und von Lucky10PP aufgezeichneten Original-Stream könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

Wie ist eure Meinung zu der Entscheidung des Game Directors, ab sofort öfter mit der Destiny-Community zu spielen? Und wie fandet ihr den ersten Stream, bei dem auch kleinere Secrets enthüllt wurden? Ist das eine gute Art, wieder direkter mit den Hütern zu kommunizieren? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung dazu.

Heute kommt in Destiny 2 das große Midseason-Update. Wir haben für euch alles wichtige dazu zusammengefasst: Destiny 2: Server Down für Midseason-Update 7.2.5 am 17.10. – Alle Zeiten und Infos