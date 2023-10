Heute wird Destiny 2 das große Rüstungs- und Waffenupdate zur Seasonmitte veröffentlichen. Mit dem Update werden nicht nur zwei exotische Rüstungen angepasst, die im PvP etwas zu schwer zu kontern waren. Es wird auch einige Waffenanpassungen geben bei denen ihr vielleicht Unterschiede in der Kontrollierbarkeit bemerken werdet.

Das müsst ihr heute wissen: In Destiny 2 gibt es immer wieder Änderungen an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten und somit an der Meta des Spiels. Wenn ihr also neu in Destiny 2 seid, ist es wichtig, diese Änderungen im Spiel im Auge zu behalten. Einige haben einen großen Einfluss auf das gesamte Gameplay.

Heute startet nicht nur das Halloween-Event. Destiny 2 bekommt auch sein großes Midseason-Update für Season 22. Wie immer ist die vollständige Liste der angekündigten Änderungen lang. Aber hier sind schon mal die wichtigsten Highlights:

Mehrere Exotische Rüstungen werden überarbeitet, weil sie zu dominant sind.

Automatische Gewehre erhalten einen Boost, während Impulsgewehre und Maschinenpistolen schwieriger zu kontrollieren sein werden.

Zudem werden zwei Perk-Vorteile angepasst und einer davon tut den Fans von Granaten weh.

Bevor das jedoch im Spiel aktiv wird, muss Bungie erst die Server herunterfahren. MeinMMO sagt euch in diesem Artikel, was noch angepasst wird, wann das heute passiert und wie lange der Serverdown zum Midseason-Update 7.2.5 dauert.

Wartung am 17.10. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat via Twitter/X die genauen Informationen zum Update veröffentlicht. Wir informieren euch hier entsprechend zu den Ausfallzeiten in Deutschland. Die geplante Downtime beträgt 2 Stunden und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet zunächst die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Um ca. 16:15 Uhr gehen die Server offline. Die Spieler werden dann aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Mideseason-Update 7.2.5 veröffentlichen. Es wird nach und nach ausgerollt, sodass Spieler auf allen Plattformen es herunterladen können.

Um 19:00 Uhr soll Destiny 2 wieder online sein und ihr könnt versuchen, euch einzuloggen.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 21:00 Uhr andauern.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem können sich Wartung bisweilen Warteschlangen beim Login bilden, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Probleme durch eine zu hohe Serverlast zu vermeiden. Es kann daher sein, dass ihr vielleicht länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Das ändert sich mit Midseason-Update 7.2.5 in Season 22

Wie immer hat Bungie in einem Diese Woche in Destiny sehr ausführlich erklärt, warum bestimmte Änderungen in diesem großen Update vorgenommen wurden.

Wir fassen euch diese lange Liste jedoch hier in knappen Sätzen zusammen.

Eine Vielzahl exotischer Rüstungsteile wird angepasst. Darunter die „Antaeus-Schutzausrüstung“ sowie das Jäger-Exo „Ahamkaras Rückgrat“. Für einige Spieler geht der PvP-Nerf völlig in Ordnung. Doch der Nerf für „Ahamkaras Rückgrat“ gilt leider auch im PvE und das sollte, nach Meinung mancher Spieler, einfach nicht so sein.

Für Fans von Automatikgewehren gibt es gute Neuigkeiten. Diese Waffengattung erhält heute eine verringerte Reichweite und einen verringerten Schadensabnahmeskalar der Zielvorrichtung sowie leichte Basis-Schadenserhöhungen für adaptive Automatikgewehre.

Die Schadensboni von Handfeuerwaffen im Schachmatt-Modifikator reduziert. Sie sinken im Vergleich mit dem normalen Schmelztiegel von 10 % auf 7 %.

Maschinenpistolen erhalten einen erhöhten Rückstoß.

Impulsgewehre erhalten einen verringerten Schadensabnahmeskalar.

Fusionsgewehre werden in der Mindestschadensobergrenze leicht reduziert.

Scharfschützengewehre erhalten einen verringerten Körperschussschaden und deutlich erhöhte kritische Multiplikatoren.

Schrotflinten werden nach dem Update in der Luft geringere Genauigkeitsstrafen besitzen.

Der Vorteil Perfekte Ebene erhält eine Grunddauer von 10 und eine verlängerte Dauer von 12 Sekunden.

erhält eine Grunddauer von 10 und eine verlängerte Dauer von 12 Sekunden. Der Vorteil Kickstart wird von 20 auf 15 % Bonusschaden abgeschwächt.

Das Midseason-Update legt Destiny 2 für kurze Zeit auf Eis

Darüber hinaus stehen auch noch Fehler auf der To-Do-Liste von Bungie, die ebenfalls bearbeitet werden müssen und bereits von den Spielern gemeldet wurden:

Einige Waffen, die bei Banshee-44 gekauft wurden, können ein anderes Meisterwerk haben als jenes, welches angezeigt wurde.

Der Osmose-Perk wird nicht bei allen Waffen erfolgreich aktiviert.

Der Kartenbuff „Aufstieg“ der Großen Arkana wendet Versengen nicht auf Feinde an.

Unterdrückungs- oder Aufschreck-Effekte können manchmal auf Verbündete in Savathûns Säule abzielen.

Nichterworbene exotische Rüstungsornamente werden manchmal fälschlicherweise im Aussehen-Bildschirm als verfügbar angezeigt, können aber nicht ausgerüstet werden.

Schar-Schwerter verbrauchen gelegentlich die Erleuchtung von Spielenden, können aber in Crotas Neuauflage nicht aufgesammelt werden.

Der Jäger-Brustschutz „Photonische Panzerweste“ steht aktuell für Transmogs nicht zur Verfügung.

Das Lightfall-Event der Vex-Kampftruppe, um aktuelle Exotics zu erhalten, hat ein Problem. Es kann vorkommen, dass es nicht startet, obwohl die Flagge das Event bereits ankündigt hat. Dies hat zur Folge, dass Spieler oft vergeblich nach Neomuna reisen, um am öffentlichen Event teilzunehmen.

Auch nicht zu vergessen: Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Wenn ihr weitere Fehler im Spiel kennt, die hier nicht aufgeführt sind, euch aber aufgefallen sind, könnt ihr diese gerne in unserem Kommentarbereich mitteilen.

Patch Notes für Update 7.2.5 in Destiny 2

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update 7.2.5 in Form von Patch Notes. Eine vollständige Übersicht über alle behobenen Probleme und Verbesserungen wird jedoch erst heute Abend online gestellt.

Sobald diese veröffentlicht sind, werden wir unseren Artikel für euch aktualisieren und auf die Patch Notes verlinken, da sich auch danach noch etwas ändern kann.

Lest hier die Patch Notes zu Update 7.2.5, sobald diese veröffentlicht wurden.

Was ist sonst noch wichtig? Wartungsphasen sind leider ein unvermeidlicher Teil eines Live-Service-Spiels wie Destiny 2, da sie die Grundlage für ein reibungsloses und unterhaltsames Spielerlebnis bilden.

Obwohl sie also den Zugang zum Spiel vorübergehend einschränken können, sind sie ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass Fehler nicht im Spiel verbleiben, Änderungen vorgenommen werden können und dass ihr wie gewohnt und ohne allzu große Beeinträchtigungen spielen könnt.

Behaltet also heute diesen Artikel im Auge, um über den Fortschritt der Wartungsarbeiten auf dem Laufenden zu bleiben, und freut euch auf den neuen Weekly-Reset, der nach Abschluss des Updates mit dem Halloween-Event auf euch wartet.

