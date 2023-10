Destiny 2 hat Spieler zu Unrecht gebannt, entschuldigt sich mit einer Zahlung von 49,99 Euro

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was sagt ihr zu der E-Mail von Bungie und vor allem der Höhe der Entschädigung. Wäre das für euch ein angemessener Betrag, wenn ihr zu Unrecht aus dem Spiel verbannt wurdet? Und ist euch das schon selbst passiert? Dann schreibt uns eure Antwort und Erfahrungen gerne direkt in die Kommentare.

Daher kritisieren einige Spieler Bungie für die mangelnde Transparenz in seinen Berufungsverfahren nach einer Sperre, und das man nie genau erfährt, was man falsch gemacht hat.

So erklärte man den ungerechtfertigen Bann: Bungie entschuldigte sich in der E-Mail auch für den ungerechten Ban und erklärte, dass einige Konten fälschlicherweise als Verursacher von Problemen mit der Spielclient-Funktionalität markiert wurden.

So entschuldigte man sich bei den Spielern: In einer E-Mail, die nun auf Twitter/X von Tom Warren öffentlich gemacht wurde , wandte sich Bungie persönlich an die betroffenen Spieler und teilte ihnen ihre offizielle Entsperrung und damit Rehabilitation mit.

Darum wurden Spieler zu Unrecht gesperrt: In einem kürzlich bekannt gewordenen Vorfall hat Bungie eine geringe Anzahl von Spielern, die am PvP des Loot-Shooters teilgenommen haben, zu Unrecht gebannt.

