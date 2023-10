Destiny 2: Wie kann man die letzte gesperrte Karte in Season 22 bekommen? Spieler haben da eine Theorie

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Habt ihr die Karte auch schon gesucht? Und was glaubt ihr, wie viele Prüfungen Savathun mit einem gehässigen Lachen in der Imbaru-Engine noch vorbereitet hat? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar dazu. Auch wenn ihr noch auf der Suche nach anderen Karten seid und diese bislang nicht finden konntet.

Da das Rätsel sich noch in Entwicklung befindet werden wir für euch diesen Artikel natürlich updaten, sobald die Karte und ihr genauer Standort entdeckt wurde. Schaut also gerne wieder vorbei.

Was wartet sonst noch in Season 22? Mit den noch nicht entdeckten Inhalten scheinen zudem auch die letzten Lore-Einträge für “Initiierungsriten” sowie “Schwestermord” freigeschaltet zu werden. Season 22 hat also ihr Pulver noch nicht gänzlich verschossen, wie es scheint.

Bis dahin werden die Spieler weiter in die Imbaru-Engine vordringen und sich der Prüfung von Savathun stellen. Denn wie es scheint, könnt ihr bis in den 3. Stock der verdrehten Test-Welt vordringen.

Im Moment geht die Community deswegen davon aus, dass die letzte Karte tatsächlich timegated ist und entweder zum heutigen Weekly-Reset um 19:00 Uhr oder in der letzten Woche der Season 22, also vom 21. bis 28. November 2023, verfügbar wird.

So spannend sind die Inhalte der Season 22 in Destiny 2, nachdem es zuvor eher unspektakulär zuging:

Die neue Mechanik hat Destiny 2 in Season 22 erstmals eingeführt. Beim “Deck des Flüsterns” handelt es sich um eine Zusammenstellung von Arkana-Karten, die Spieler in der Saison der Hexe sammeln können. Diese Karten werden zufällig gezogen, während man die saisonalen Aktivitäten spielt und verleihen den Spielern Build-fördernde passive Fähigkeiten. Beispielsweise eine erhöhte Chance Schwere Munition zu erhalten oder seine Gegner zu Versengen. Damit sind die Karten und das von den Spielern frei definiere Karten-Deck ein äußerst effektives Werkzeug zur Ergänzung von Builds und um die anspruchsvolleren Herausforderungen in den Altären der Beschwörung oder Savathuns Säule optimal zu meistern.

So haben die Hüter bislang 54 Verdeckte Karten gefunden. Doch die letzte Karte ist weiterhin ein Rätsel. Deswegen sagen wir euch alles, was bislang zu dieser Karte entdeckt wurde.

Welches Rätsel ist in Season 22 noch ungelöst: Während der laufenden Season 22 in Destiny 2 haben die Hüter mächtige Karten aus dem Deck des Flüsterns gesammelt.

In Destiny 2 ist die Story der Season 22 beendet. Doch ein Rätsel bleibt noch: Die letzte Verdeckte Karte im Deck des Flüsterns. Spieler haben sich nun aber auf die Suche nach diesem geheimnisvollen Artefakt gemacht, das bisher unerreichbar scheint. Wir zeigen euch, was sie ausgegraben haben und wo ihr die letzte Karte wahrscheinlich bekommt.

