Veteran aus Destiny 2 möchte mit neuem Clan zocken, wird rausgeschmissen, weil er nicht die Meta spielt

In Destiny 2 gibt es viele Arten von Spielern und Clans, die man gerne und nicht so gerne antrifft. Eine Sorte davon platziert sich auf den Platz der Schwitzer, die alles perfekt und mit höchster Effizienz optimal abschließen wollen. Ein Veteran aus Destiny 1 musste nun schmerzhaft feststellen, dass leider nicht jede Sorte von Spielern für eine entspannte Partie Destiny zu haben sind.

Wer war betroffen? Der Reddit-User TeacherSalary postete seine Erfahrung in Destiny 2 mit einem neuen Clan, den er gefunden hatte. Der User stammt aus Destiny 1, hatte dort auch seinen Clan, doch musste sich nun einen neuen suchen, da dieser im ersten Jahr von Destiny 2 nach und nach verstummte.

Aus diesem Grund suchte TeacherSalary im berüchtigten LFG (Looking for Group) nach einer Truppe um Crota, den neuesten Vermächtnis-Raid abzuschließen. Er fand schnell eine Gruppe und einen Spieler, der ihm alle Phasen erklärte und sogar in einen aktiven Clan einlud – genau das, was er gesucht hatte.

Er fand sich dann in einem aktiven Clan wieder, mit vielen Spielern, einem Discord-Server, häufigen Raids und guten Admins, die alles verwalteten. Zudem war der Clan auf „entspannt“ angesetzt, somit wusste Teacher was ihn erwartet, doch es sollte anders kommen.

In Destiny gibt es einige Spieler, die nicht nur zum „Spaß“ zocken

Wie endete die Geschichte? TeacherSalary wurde nach dem Crota-Run gefragt, ob er Lust auf eine Spitzenreiter-Dämmerung hätte. Obwohl er zuvor noch nie eine abgeschlossen hatte, schlug er ein. Der Durchlauf war ein Erfolg und die Hüter gingen nach dem ersten Versuch siegreich hervor. Dennoch verspotteten ihn seine Kameraden wegen seines Loadouts.

Er hatt angeblich die „falschen“ Waffen und Elemente mit und zog so den Trupp runter. Laut ihm wäre das der erste Tropfen gewesen, der ihn ins Aus katapultierte. Die letzten Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben, war ein Raid-Durchlauf in der Tiefsteinkrypta. Er habe als Warlock keinen Brunnen, sondern die Nova-Bombe gespielt.

Aus diesem Grund konnte der Trupp den Endboss nicht in der ersten Phase legen, was den Leader der Truppe in Rage brachte. Er wollte die Phase neu starten, doch Teacher bestand darauf, den Boss im selben Durchlauf zu besiegen, da ein Wipe keinen Sinn machte. Sie besiegten Taniks nun in der 2. Runde und verabschiedeten sich dann.

Einen Tag darauf stellte Teacher dann empört fest, dass er aus dem Discord-Channel sowie dem Clan gekickt wurde, ohne einen Grund dafür erfahren zu haben.

Obwohl dieses Vorgehen sehr verwunderlich ist, haben viele Hüter die eine oder andere ähnliche Erfahrung durchgemacht. Teacher glaubt, es lag an seinen Widerworten sowie der Art, wie er Destiny 2 gespielt habe.

Sind die Spieler in Destiy 2 immer so? Wie in jedem Spiel trifft man entweder auf die entspannten Leute, die man gerne um sich haben möchte oder die Schwitzer, die jede Aktivität mit Perfektion und ohne Fehler abschließen möchten.

Trefft ihr auf zweiteres, kann es schnell ungemütlich werden, da solche Hüter meist keinen Spaß verstehen. Begeht ihr dann in ihrer Anwesenheit einen Fehler, wird man verspottet, niedergemacht und, wie in diesem krassen Fall, vielleicht sogar aus dem Trupp oder Clan gekickt.

Lasst euch deshalb nicht unterkriegen, solltet ihr dennoch auf solche Spieler stoßen, tut euch einen Gefallen und verlasst den Trupp. Sie sind die Nerven und den Stress nicht wert. Destiny 2 ist zum Spaß da und nicht um einen Preis zu gewinnen.

Hattet ihr bereits so toxischen Erfahrungen in Destiny? Dann lasst uns gerne in den Kommentaren davon erfahren und tauscht euch mit anderen Hütern aus!

Destiny 2: Spieler genervt von ewigen Untergangsphantasien: “Wie oft muss noch das Gegenteil bewiesen werden?”