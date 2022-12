Destiny 2: Server Down für Update 6.3.0 am 06.12. – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 wird eine kurze Downtime für den Release von Season 19 durchgeführt. Die Server werden heute, am 06. Dezember, für Update 6.3.0 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia offline gehen. MeinMMO begleitet den Server-Down und sagt euch, wann ihr nicht zocken könnt.

Was passiert heute in Destiny 2? Heute Nachmittag werden in Destiny 2 die Bungie-Server ein letztes Mal in Season 18 heruntergefahren. Wenn sie wieder online gehen, dann starten die Hüter offiziell in Season 19. Ihre neuen Inhalte werden bereits sehnsüchtig erwartet.

Über die neuen saisonalen Inhalte selbst ist noch nicht viel bekannt:

Ein letzter Epilog stimmte die Spieler zuletzt auf eine mögliche Rückkehr von Osiris mit dem eingeflößten Wissen von Savathun ein.

Gewürzt wurde das mit Gerüchten aus der Community über Xivu Arath, Savathuns Schwester, sowie der Rückkehr eines altbekannten Kriegsgeists namens Rasputin.

Aktuell wird der neue Trailer zur Season 19 von den Hütern heiß erwartet.

Immerhin wissen wir bereits ganz genau, wann ihr heute nicht zocken könnt und wie lange es dauert, bis ihr in die neue Season 19 starten könnt. Sobald die Server offline gehen, hält euch MeinMMO zudem über den aktuellen Status des Updates auf dem Laufenden. Ihr könnt diesen Artikel dann für frische Infos aktualisieren.

Wartung am 06.12. – Alle Zeiten und Server-Down

Die genauen Updatezeiten für heute hat Bungie bereits letzte Woche festgelegt. Diese wurden inzwischen wieder etwas angepasst, sodass die Informationen aus dem „This Week at Bungie“- Blog nicht mehr aktuell sind. Wir bieten euch hier jedoch alle Information mit den aktuellen und deutschen Zeiten. So könnt ihr euren heutigen Gaming-Tag besser planen, denn der Serverdown zum Update beginnt bereits heute am frühen Nachmittag.

Alle Zeiten im Überblick:

Um 14:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 15:30 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und das Update 6.3.0 zur Season 19 soll ab dann auch auf allen Plattformen und Regionen verfügbar gemacht werden.

Die Wartungsarbeiten laufen im Hintergrund noch weiter und sollen gegen 19:00 Uhr enden.

Wichtig: Auch wenn ihr das mögliche Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr immer noch zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App eine Weile nach der Downtime ebenfalls nicht korrekt funktionieren könnten.

Das ändert sich mit Update 6.3.0 in Destiny 2

Das erste Bild der Season 19 zeigt wohl einen im Engramm gefangenen Rasputin.

Das bringt das Update heute: Nach dem Update 6.3.0 erwartet die Hüter gleich eine neue Woche, eine neue Season, ein neuer Seasonpass und vieles mehr.

Zu den Veränderungen in der heute startenden Season 19 zählt beispielsweise:

Der Start eines neuen Dungeons, der am 09. Dezember 2022 und 18:00 Uhr online geht.

Ein neues Game-Crossover mit Assassin’s Creed, das die Hüter mit neuen Cosmetics ausrüstet.

Einige Nicht-Raid-Waffen bekommen Zugang zu neuen Perk-Vorteilen.

Es wird euch ermöglicht, Waffen aus dem Raid Tiefsteinkrypta herzustellen und zu farmen. Das Herstellen wird einen neu aufgelegten Perk-Pool beinhalten. Ihr bekommt eine garantierte einstimmbare Waffe eurer Wahl, indem ihr sie beim Endboss aus der Truhe kauft.

Season 19 wird ein umfassendes Fähigkeitsklassen-Update ins Spiel bringen.

Spieler können auch eine Optimierung des Perks „Ein ruhiger Moment“ erwarten. Bungie plant daneben noch 20 Waffenvorteile zu überarbeiten, um die Glefe-Treffererkennung zu verbessern.

Im PvP trifft ein neues Ranglistensystem ein und die Eisenbanner Rüstungs-Belohnungen werden neu aufgelegt.

Planetare Materialien sind ab Season 19 auch überflüssig. Ihr könnt sie gegen Glimmer tauschen.

Zu guter Letzt erwarten euch in der neuen Seaason 19 auch noch 26 Waffen-Buffs und -Nerfs. Dazu gehören sowohl bittere als auch extrem sinnlose Veränderungen, die nur wenige Spieler verstehen.

Das sind die bekannten Probleme: Es gibt noch bekannte Probleme, die derzeit das Spiel belasten. Möglicherweise sind die Fixes ein Teil des neuen Updates, der neben dem neuen Content online gehen könnte.

Gegner spawnen nicht mehr, wenn man den Verlorenen Sektor „Sternenlichtkammer“ zu schnell betritt.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Wichtiger Hinweis zum zusätzlichen Mod-Slot der „Kunstvollen Rüstung“

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Problemen mit dem 5ften-Mod-Slot der Kunstvollen Rüstung.

Artefakt-Mods könnten also wegen des bekannten Fehlers bei der „Kunstvollen Rüstung“ Probleme machen, weil sie durch den Seasonstart verloren gehen und ihr dann keinen 5 Mod-Platz mehr habt. Unsere Empfehlung ist: Entfernt vor dem Start von Season 19 die alten Artefakte aus dem zusätzlichen Modslot bevor die Server offline gehen.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Update 6.3.0 vom 06.12. in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

MeinMMO wird euch die Patch-Notes zum Update 6.3.0 ab 18 Uhr hier verlinken.

Freut ihr euch auf die neue Season 19 und darauf alles auszuprobieren? Was interessiert euch zum Start einer neuen Season am meisten? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar dazu hier auf MeinMMO und zudem wünschen wir euch einen reibungslosen Start ins Finale des Witch-Queen-DLCs.