Destiny 2: Update 2.7.0.1 / 1.45 ist jetzt da – Patch Notes und alle Infos

Destiny 2 bekam heute, am 17. Dezember, auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC und auf Google Stadia das neue Update 2.7.0.1 spendiert. In diesem Zuge gibt es eine Wartung, begleitet von einem Server-Down. Lest hier alles Wichtige zum Ablauf der Wartungsarbeiten sowie den Patch Notes.

Bei Destiny 2 startet heute Abend, am 17.12., das Winter-Event „Der Anbruch“. Doch bevor ihr euch den weihnachtlichen Feierlichkeiten im Turm widmen könnt, muss zunächst ein Update gezogen und eine Server-Downtime überbrückt werden. Der Patch ist übrigens bereits live und kann heruntergeladen werden. Auf der PS4 trägt das Update die Versionsnummer 1.45 und ist knapp 144 MB groß.

Ablauf der Wartungsarbeiten und Server-Down am 17.12. in Destiny 2

Diese Zeiten sind heute wichtig: Sollte alles nach Plan laufen, werden die Wartungsarbeiten bei Destiny 2 rund 3 Stunden andauern. Die Server sollten währenddessen aber lediglich für 15 Minuten offline gehen.

Beginn der Wartung ist heute auf 17:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Die Downtime soll dann um 17:45 Uhr beginnen. Dann werden Spieler aus allen Ingame-Aktivitäten entfernt und die Server werden heruntergefahren. Man kann sich nicht länger einloggen.

Um 18:00 Uhr sollen die Server dann wieder online kommen. Bungie beginnt dann mit der Veröffentlichung von Update 2.7.0.1 auf allen Plattformen und in allen Regionen.

Um 20:00 Uhr soll die heutige Wartung enden.

Beachtet dabei: Bis zum Ende der Wartung kann es zu Log-In-Problemen und Warteschlangen bei der Anmeldung kommen.

Was ändert sich heute mit Update 2.7.0.1 / 1.45 bei Destiny 2?

Der heutige neue Patch wird das Anbruch-Event in Destiny 2 starten. Was sich aber darüber hinaus noch ändern wird? Dazu gab es bislang leider keine weiteren Details seitens Bungie.

Es wäre jedoch durchaus denkbar, dass auch der ein oder andere Bug-Fix an Bord ist. Denn Destiny 2 ist mit einer ganzen Menge Probleme und Fehler in die neue Season 9 gestartet – ob nun übermächtige Mods, Unregelmäßigkeiten bei Ritual-Waffen-Quests, ein viel zu starker exotischer Bogen oder allerlei weitere nervige Bugs.

Es ist also wahrscheinlich, dass im Rahmen des neuen Updates auch einige Fehler im Spiel behoben werden – gerade, da einige davon bereits im Vorfeld zum Start der Season 9 kommuniziert wurden, doch laut Bungie erst mit einem späteren Update (also nach Update 2.7.0) behoben werden sollten.

Patch Notes für Destiny 2 Update 2.7.0.1 / 1.45

Was sagen die Patch Notes? Eine genaue Auflistung aller Änderungen gibt es nun mit den offiziellen Patch Notes. Diese liegen für den neuen Patch allerdings noch nicht auf Deutsch vor. Bis das der Fall ist, haben wir hier den originalen englischsprachigen Change Log für euch verlinkt:

Auch interessant: Damit ihr euch die Zeit während der Downtime vertreiben könnt, habe wir hier einigen Lesestoff für euch verlinkt:

Übrigens, falls ihr wissen wollt, was Destiny 2 alles in Season 9 zu bieten hat, dann werft einen Blick auf die neue Roadmap: