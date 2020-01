Das exotische Maschinengewehr Xenophage galt in der Community als das wohl schlechteste Exotic von Destiny 2: Shadowkeep. Bungie hat die exotische Waffe mittlerweile gebufft, doch viele sind immer noch skeptisch. Zurecht? Oder ist das Insekten-MG nun den Exo-Slot wert?

Um diese Waffe geht’s: Die Xenophage, die als sogenanntes Bug-MG bereits vor ihrem Release für Aufsehen sorgte, ist ein exotisches Maschinengewehr mit Solar-Schaden für den Power-Slot.

Ihr Perk Pyrotoxin-Geschosse hört sich eher unspektakulär an, sie feuert dadurch mächtige Explosivmunition ab. Doch das MG spielt sich deutlich anders, als seine Artgenossen.

Es hat nur wenig Munition und schießt sehr langsam – im Prinzip wie ein Linear-Fusionsgewehr oder eine Art Railgun, bloß ohne Auflade-Verzögerung und ohne Schadens-Drop-Off.

Warum schlechtestes Shadowkeep-Exotic? Als erste Details zur Xenophage kurz vor dem Release von Shadowkeep durchsickerten, waren viele gespannt darauf, was das sogenannte Insekten-MG so alles konnte.

Als dann die ersten Spieler die Xenophage dann nach einer langwierigen Quest in den Händen hielten, machte sich schnell Enttäuschung breit. Die Waffe erwies sich als viel zu schwach, hatte in den Augen vieler Hüter zu wenig Munition und konnte nicht kritisch treffen. Kurzum: Die Waffe galt als nicht konkurrenzfähig.

Viele Hüter fragten sich, ob die Waffe überhaupt in dieser Form ins Spiel kommen sollte und ob die Xenophage nicht eher verbuggt sei. Schnell hatte das neue exotische MG den Ruf des schlechtesten Shadowkeep-Exotics.

So hat Bungie die Xenophage angepasst: Bungie gestand ein, dass die Xenophage zu schwach war und gelobte Besserung. Mit dem Update 2.7.0 erhielt die Waffe vor knapp einem Monat

einen Buff für 50 % mehr Schaden im PvE

etwas mehr Munition aus Kisten im PvP.

Sonst hatte sich aber nichts an der Waffe verändert.

Wie spielt sich dieses exotische MG nach dem Buff? Reicht der zusätzliche Schaden allein, um die Xenophage konkurrenzfähiger oder überhaupt konkurrenzfähig zu machen? Hat Bungie das Exotic gerettet?

Nun, der zusätzliche PvE-Schaden ist seit dem Buff durchaus spürbar, doch ein DPS-Monster wird die Xenophage damit trotzdem nicht und kann nur situativ stärkere Akzente setzen, als zuvor. Besonders gegen Majors ist diese Waffe nun sehr effektiv – und das durch den fehlenden Schadensabfall und eine exzellente Zielerfassung über alle Distanzen.

Xenophage mit Ornament

Doch geht es um höchstmögliche DPS (zum Beispiel bei Raid-Bossen), gibt es viele weitaus bessere Alternativen für den Schweren und vor allem für den exotischen Slot – wie beispielsweise das Scharfschützengewehr Izanagis Bürde oder eine Kombination aus dem Grantenwerfer Anarchie und einer Sniper.

Denn vom Schadens-Output her lässt sich die Xenophage nun am besten mit Scharfschützengewehren vergleichen. Diese brauchen jedoch meistens Spezial-Munition und lassen meist den Schweren Slot für Alternativen wie einen Granatenwerfer offen, der die Xenophage schadenstechnisch meistens ohne weiteres überbieten kann. Auch mit den Snipern aus dem Heavy-Slot kann sich das MG nicht wirklich messen.

Kurzum: Mit der Xenophage ist also ohne wirklich nennenswerte Vorteile euer Power- und exotischer Slot blockiert, was die effektiven Kombinationsmöglichkeiten mit anderen starken Waffen sehr einschränkt.

Zudem leidet die Xenophage auch weiterhin an ihrem wohl größten Problem – zu wenig Munition:

Sie hat zu wenig Munition, um damit effektiv kleinere Feinde oder größere Feindgruppen zu bekämpfen. Da schießt ihr die Waffe schneller leer, als ihr ihren gucken könnt.

Sie hat zu wenig Munition für ausreichend Schadens-Output im Raid (gegen Raid-Bosse) und zieht dort gegen viele Alternativen den Kürzeren.

Ist die Xenophage nun des Exo-Slots würdig? Es kommt drauf an. Situativ kann die Xenophage durchaus überzeugen und ihre Stärke zeigen – nämlich im Kampf gegen Majors und kleinere Bosse.

Sie hat eine exzellente Zielerfassung und gerade gegen bewegliche oder kleinere Ziele trefft ihr damit um einiges leichter, als mit so manch einem Granatenwerfer oder Scharfschützengewehr. Zudem ist das absolut egal, wo ihr eure Feinde damit trefft – selbst ein Streifschuss am kleinen Zeh reicht aus, da die Waffe nicht kritisch treffen kann. So gut wie jeder Major liegt nach 2 Schüssen. Für kleinere Bosse hat sie genau die richtige Munitionsmenge. Diese sind ebenfalls kein Problem damit.

Auch in Aktivitäten wie der Sonnenuhr – vor allem mit aktivem Schwergewicht-Modifikator – haut die Xenophage gegen Majors oder Champions rein, wie eine richtige Feldhaubitze. Dafür ist sie eine durchaus ernst zu nehmende Alternative. In den ersten beiden Phasen des Shadowkeep-Raids „Garten der Erlösung“ wird sie beispielsweise nun ebenfalls gerne für die Zyklopen und Engel genutzt.

Bei allem anderen tut sich das vergleichsweise noch junge Waffen-Exotic schwer. Denn sowohl im Kampf gegen Adds und Feindgruppen, als auch für die herausforderndsten Bosse gibt es weitaus bessere Alternativen oder mögliche Kombinationen.

Unter dem Strich hat die Xenophage nach ihrem Buff nun einen besseren Stand, also zuvor. Von einer Top-Waffe oder einem absoluten Must-Have ist sie aber immer noch weit entfernt und kann nur sehr eingeschränkt auftrumpfen.

Mehr zu der Performance der Xenophage nach ihrem Buff, erfahrt ihr in diesem Video von Ehroar:

Benutzt ihr diese exotische Waffe nach ihrem Buff und wenn ja, wofür? Oder haltet ihr nach wie vor nichts von der Xenophage? Wie sind eure Erfahrungen mit diesem MG nach der Anpassung?