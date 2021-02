Mit einer nervigen Änderung der PS5 komme ich selbst nach 3 Monaten nicht klar

Shooter-Experte Sven Galitzki ist nach fast 3 Monaten mit der PlayStation 5 an sich sehr zufrieden mit der neuen Konsole. Doch an eine Änderung gegenüber der PS5 kann er sich immer noch nicht gewöhnen.

So blicke ich auf die ersten Monate mit der PS5 zurück: Auch wenn zahlreiche Spieler immer noch darauf warten, sich eine PS5 überhaupt sichern zu können – mittlerweile ist es tatsächlich fast schon 3 Monate her, dass die PlayStation 5 ihren Release feierte. Am 12. November war es in den USA, Kanada, Japan und einigen anderen Ländern, am 19. November bei uns in Deutschland und im restlichen Europa so weit.

Ich habe nun fast 3 Monate auf Sonys neuer Konsole verbracht und bin bis dato eigentlich sehr glücklich damit. Meine Konsole wird bisher nicht laut oder warm, auch von anderen technischen Problemen oder Kinderkrankheiten wie dem nervigen Spulenfiepen oder Abstürzen bin ich bislang glücklicherweise verschont geblieben. Auch mit der akuten Speicherplatzknappheit und der (gegenüber der PS4) nun etwas umständlicheren Party-Funktion habe ich mich mittlerweile arrangiert.

Nichtsdestotrotz gibt es eine Sache, die mich gewaltig auf der PS5 wurmt – und zwar Tag für Tag, jedes Mal, wenn ich die Konsole anschmeiße. Oder besser gesagt ausschalten muss…

Teil der nervigen Änderung – der DualSense-Controller der PS5

Warum, Sony? Warum?

Um diese Änderung geht’s: Mit der PS5 hat Sony nicht nur das User Interface überholt, sondern dabei auch eine essenzielle Funktion der PS4 auf dem neuen DualSense-Controler der PlayStation 5 geändert.

Will man die PS4 über den Controller ausschalten, so muss man die PlayStation-Taste auf dem DualShock 4 längere Zeit gedrückt halten. Dann erscheint das Quick-Menü, wo ich die Konsole mit wenigen Klicks herunterfahren oder in den Ruhe-Modus schicken kann.

Hat man die PlayStation-Taste auf der PS4 nur einmal kurz angetippt, so kam man quasi auf die Hauptseite des UI.

Auf der PS5 ist das jetzt anders. Um in das Äquivalent des Quick-Menüs auf der PlayStation 5 zu gelangen, muss man die PS-Taste auf dem Controller nun kurz antippen. Hält man diese wie früher auf der PS4 gedrückt, kommt man nun auf die Hauptseite des UI.

Das Quick-Menü der PS5

Das Quick-Menü der PS4 (Quelle: Sony)

Klingt soweit eigentlich nicht sonderlich schlimm, es wurde doch im Prinzip nur gedreht, oder? Klingt fast schon wie ein Luxusproblem…

Was ist daran so schlimm? Auch wenn es so anmuten mag – für mich und viele andere, mit denen ich über diese Problematik gesprochen habe, ist es tatsächlich eine echt nervtötende Sache. Genau diese kleine, scheinbar belanglose Änderung bringt mich und zahlreiche andere PS5-Besitzer regelmäßig zum Kochen.

Denn nach 7 Jahren mit der PS4 hat sich das Gedrückt-Halten der PS-Taste so sehr ins Muskelgedächtnis gebrannt, dass mein Gehirn nun nach fast 3 Monaten mit Sonys neuer Konsole diese Änderung immer noch nicht verarbeiten kann. Jedes, wirklich jedes Mal, wenn ich die PS5 ausmachen möchte, lande ich nicht im Quick-Menü, sondern auf der Übersichtsseite, um dann entnervt und oft auch fluchend mich ins richtige Menü zu navigieren. Und eine Besserung ist gefühlt nicht in Sicht.

Auch wenn ich das alte Quick-Menü der PS4 besser finde – objektiv gesehen sind es auf der PS5 nicht mal mehr Klicks, die ich dazu benötige, um die Konsole auf diesem Wege herunterzufahren. Doch subjektiv spielt diese kleine Änderung für mich und so manch einen anderen eine gewaltige Rolle. Und ändern kann man das leider nicht – zumindest nicht aktuell.

Was hat Sony da bloß geritten, eine solch essenzielle Grund-Funktion, die bei so gut wie jedem langjährigen PlayStation-Spieler in Fleisch und Blut übergegangen sein dürfte, einfach zu ändern? Für mich ist es, als würde man beim Auto plötzlich Gas- und Bremspedal miteinander vertauschen, nachdem man bereits 50 Jahre lang Auto gefahren ist – einfach unerklärlich. Ich hoffe, dass man das in Zukunft anders einstellen können wird.

Wie sieht es bei euch aus? Was haltet ihr nach den ersten Monaten von der PS5? Gibt es Dinge, die auch euch extrem nerven oder die ihr auf der PS4 sogar unter Umständen besser fandet? Was gefällt euch besonders an der PlayStation 5? Oder haltet ihr das ganze für ein Luxusproblem und wäret froh, wenn ihr überhaupt eine PS5 euer Eigen nennen könntet?

Übrigens, solltet ihr auf die nächste Bestellmöglichkeit warten: Wann wird man die PS5 endlich wieder kaufen können? Der aktuelle Stand 2021