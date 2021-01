Chaos in Japan: So übel sieht es aus, wenn es 300 PS5 im Laden zu kaufen gibt

Ein großer Elektronik-Händler hat in Japan 300 neue PlayStation-5-Konsolen zum Verkauf angeboten – vor Ort im Laden. Die Aktion nahm jedoch schnell ein böses Ende.

So steht’s gerade um die Verfügbarkeit der PS5: Auch 2021 ist es alles andere als einfach, sich eine PlayStation 5 zu sichern. Bei uns in Deutschland werden zwar endlich immer mehr ausstehende Bestellungen ausgeliefert, doch wer eine PS5 kaufen möchte, schaut in die Röhre oder muss Wucherpreise bei dreisten Wiederverkäufern in Kauf nehmen.

Auch oder gerade in Japan, dem „Heimatland“ der Konsole, ist die PS5 aktuell nur schwer bis gar nicht erhältlich. Kaufwillige Interessenten gibt es aber auch dort viele. Das hat nun eine Verkaufsaktion eines großen japanischen Händlers vor Augen geführt.

PS5-Verkauf führt zu tumultartigen Szenen und Polizeieinsatz

Was hat es mit dem Chaos auf sich? Am 30. Januar hat der Yodobashi Camera Electrics Megastore in Akihabara, einer der größten in Japan, ein frisches Kontingent PS5-Konsolen zum Verkauf angeboten – vor Ort im Laden. Daraufhin brach dort die Hölle los.

Mehr und mehr Leute kreuzten dort auf, die Menge wurde schnell größer – wohlgemerkt trotz Corona.

Kurz darauf wurden die Ellenbogen ausgefahren – es wurde geschubst, gedrängelt, und beleidigt, Angestellte wurden beschimpft. Das Ganze geriet offenbar so weit außer Kontrolle, dass nicht nur die Angestellten zurückgedrängt, sondern selbst Kassenschalter von der drückenden Menge „versetzt“ wurden.

Hier einige Aufnahmen der Aktion:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Selbst Japaner zeigen sich zum Teil verwundert über die Szenen. Denn in Japan geht es bei sowas offenbar in der Regel geordneter und gesitteter zu.

So endete das Ganze: Kurzum: Im Chaos. Und die Verkaufsaktion wurde daraufhin abgebrochen, die Polizei musste anrücken und die Ordnung wieder herstellen.

Bedenkt dabei: Tokyo hat aktuell die höchsten Corona-Zahlen des Landes und die Regierung hat aufgrund des neuen Corona-Virus dort den Notstand ausgerufen.

Wie kam es zu so einem Andrang? Generell ist die PS5 aktuell auch in Japan nur schwer zu bekommen. Doch hier spielten noch 2 andere Faktoren mit rein:

Der Store in Akihabara ist offenbar einer von 2 „Yodobashi Cameras“-Vertretungen im Großraum Tokyo-Yokohama, bei dem nicht die hauseigene „Schwarze Kreditkarte“ benötigt wird, um die PS5 zu kaufen. Diese wird offenbar sonst bei der Kette vorausgesetzt, um Wiederverkäufern entgegenwirken zu können.

Zudem wurden diesmal 300 nummerierte Tickets für die PS5 ausgegeben – ganz nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. In vorangehenden Sales wurde das nach dem Zufallsprinzip entschieden.

Kann so etwas auch bei uns passieren? Aktuell nicht. Denn bei uns und generell in Europa ist und wird die PS5 auf absehbare Zeit nicht im Einzelhandel zu finden sein – aufgrund von Corona-Einschränkungen.

Allerdings gab es auch im europäischen Raum bereits vergleichbare, wenn nicht noch schlimmere Szenen, und zwar beim Verkaufsstart der PS4. Hier eines von zahlreichen Beispielen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr bei so einem Andrang auch euer Glück versuchen, wenn man die PS5 jetzt vor Ort kaufen könnte? Oder sind euch auch die kurzen und chaotischen Verkaufswellen bei den Online-Händlern zu stressig?

Übrigens, falls ihr immer noch auf der Suche nach einer PlayStation 5 seid: Wann wird man die PS5 endlich wieder kaufen können? Der aktuelle Stand 2021