Wann wird man die PS5 endlich wieder kaufen können? Der aktuelle Stand 2021

Sollte es also im Feburar zu eine neuen Bestell-Welle kommen, dann dürfte sie frühstens erst in der 2. Monatshälfte, eher sogar zum Ende des Februar starten. Bis dahin könnte es zwar zu vereinzelten, kleinen Aktionen kommen, doch mit einer größeren, neuen Verkaufswelle solltet ihr bis Mitte/Ende Februar nicht rechnen.

Wie sieht’s aktuell mit der Verfügbarkeit der PS5 aus? Falls ihr bereits eine bestellt habt, dann etwas besser, als noch zuletzt. So liefert beispielsweise Saturn endlich ausstehende PS5-Bestellungen aus, auch bei MediaMarkt kommt da langsam Bewegung in die Sache. Dort dürfte es ebenfalls schon bald zu weiteren Auslieferungen kommen.

