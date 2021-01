PS5: Startet bald endlich die 4. Bestellwelle? Das spricht dafür

Alle, die noch eine PlayStation 5 kaufen wollen, sollten in den kommenden Tagen verstärkt aufpassen. Denn die Chancen stehen gut, dass man die PS5 bald wieder bestellen kann. Doch dabei wird man wohl schnell sein müssen und auch einiges an Glück brauchen.

So steht’s aktuell um die Verfügbarkeit der PS5: Auch im neuen Jahr ist die PS5 in Deutschland aktuell immer noch ausverkauft und im Prinzip fast ausschließlich über teure Wiederverkäufer zu bekommen. Offiziell gibt es seitens Sony noch keine Info, wann genau mit Nachschub zu rechnen ist. Doch so wie es aussieht, kommt nun endlich Bewegung in die ganze Sache.

Kann man die PlayStation 5 demnächst endlich wieder kaufen?

In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, gibt es tatsächlich realistische Chancen, dass man die PS5 schon bald wieder bestellen kann.

Das spricht dafür: Seit einigen Tagen kursierten bereits Gerüchte, deutsche Händler könnten in dieser (3. Kalenderwoche) oder in der kommenden Woche (4. Kalenderwoche) wieder PS5-Nachschub erhalten. Die Seite Gameswirtschaft hatte das unter Berufung auf Insider berichtet. Und das ist offenbar auch tatsächlich geschehen.

Die PS5 ist auch 2021 für viele Mangelware

Denn beispielsweise Saturn hat nun mit dem Versenden ausstehender PS5-Bestellungen begonnen oder bietet die Möglichkeit, die Konsole im Markt abzuholen. MediaMarkt hat damit begonnen, Geld bei Bestellern abzubuchen, sodass davon auszugehen ist, dass auch hier ausstehende PS5-Konsolen bald ausgeliefert werden. Mehr dazu lest ihr hier: MediaMarkt und Saturn liefern wieder PS5 aus – Wann gibt es mehr davon?

Es sieht also so aus, als wenn aktuell tatsächlich neue PS5-Kontingente die deutschen Händler erreichen. Zudem haben in dieser Woche einige große Händler in den USA und auch in Europa bereits neue PS5 angeboten. Es tut sich also endlich etwas und auch Deutschland dürfte da keine Ausnahme sein.

Wann startet die 4. Welle? Gameswirtschaft rechnet damit, dass die PlayStation 5 im Zuge dieser frischen Nachschublieferungen bei uns in Deutschland schon in der kommenden Woche (Kalenderwoche 4, vom 25. bis zum 31.01.) wieder zum Kauf angeboten werden könnte. Ab dem 25. Januar solltet ihr also verstärkt bei entsprechenden Händlern aufpassen.

Offiziell ist das zwar bislang nicht bestätigt, doch die Seite Gameswirtschaft gilt als gut informiert und lag in den meisten Fällen mit ihren Einschätzungen und Vorhersagen rund um die PS5 richtig.

Bedenkt dabei: Der Großteil des neuen PS5-Kontingents soll dafür reserviert sein, um Kunden zu beliefern, die bereits bestellt und bezahlt haben, aber immer noch auf ihre Ware warten. Einige Händler werden deshalb unter Umständen keine neuen Konsolen zum Kauf anbieten.

Es sollen zwar wieder neue Konsolen bestellt werden können, doch dafür stehen offenbar nur sehr kleine Mengen zur Verfügung. Denn noch nicht ausgelieferte (Vor)Bestellungen genießen laut Gameswirtschaft Priorität.

Sollte die 4. Welle also tatsächlich demnächst starten, werdet ihr schnell sein müssen und braucht auch eine ordentliche Portion Glück. Denn die bisherigen Bestellwellen liefen allesamt chaotisch ab und die Konsolen waren teils in Minuten komplett ausverkauft.

Bei welchen Händlern sollte man schauen? Wollt ihr euch eine PS5 sicher, dann solltet ihr verstärkt bei folgenden Händlern schauen:

Amazon

Expert

Euronics

Otto

GameStop

Medimax

Müller

MediaMarkt

Saturn

Ja, auch MediaMarkt und Saturn. Beide sollen Gameswirtschaft zufolge diesmal wieder in den Verkauf mit einsteigen – anders als noch bei den beiden Wellen zuvor (Welle 3 und die Mini-Welle 3.5).

Unter Umständen könnte es sich lohnen, diese Händler nicht erst ab nächste Woche, sondern jetzt schon im Auge zu behalten. Denn der Nachschub hat die ersten Händler offenbar bereits in der aktuell laufenden Woche erreicht.

Falls euch das alles gerade zu stressig ist und ihr lieber noch etwas abwarten wollt: Wird es 2021 leichter, eine PS5 zu kaufen? Neue Nachricht gibt Hoffnung