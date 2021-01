PS5 kaufen: Nennenswerte Mengen werden erst in 2. Februar-Hälfte erwartet

Mit Glück kann man die PlayStation 5 vielleicht schon in dieser Woche wieder bestellen. Doch die Mengen dürften sehr gering sein. Nennenswerten Nachschub gibt’s wohl erst im Februar.

So steht es aktuell um die Verfügbarkeit der PS5: Zuletzt konnte die PS4 in Deutschland am 3. Dezember 2020 in kleinen Mengen bestellt werden. Seitdem ist die PlayStation 5 bei uns wieder ausverkauft. Wer immer noch auf die Chance wartet, sich Sonys neue Konsole zu kaufen, könnte unter Umständen diese Woche Glück haben. Sonst wird man sich aber offenbar mindestens bis zur 2. Februarhälfte gedulden müssen.

PS5 kaufen – Wann ist es wieder möglich?

Wie sieht es in dieser Woche aus? In dieser Woche könnte die PS5 bei uns in Deutschland wieder zum Verkauf angeboten werden (25. – 31. Januar) – wenn, dann allerdings weiterhin nur online und wohl in nur sehr geringen Mengen für den freien Verkauf, so die Seite Gameswirtschaft.

Denn obwohl deutsche Händler seit Ende vergangener Woche wieder Nachschub erhalten, sind große Teile davon offenbar zur Abdeckung noch ausstehender Bestellungen reserviert. Sollten diese Woche also tatsächlich neue Bestellungen aufgenommen werden, werdet ihr schnell sein müssen und eine Menge Glück brauchen.

Ob die PS5 liegend oder stehen soll, können sich viele derzeit noch nicht fragen

Wollt ihr euer Glück versuchen, dann passt ab jetzt verstärkt auf folgende Händler auf:

Amazon

Alternate

Expert

Otto

GameStop

Conrad

Medimax

Müller

MediaMarkt

Saturn

Spielegrotte

Es ist aktuell nicht klar, wer genau von ihnen die PS5 in dieser Woche wieder anbieten könnte (vor allem, ob überhaupt und in welcher Stückzahl), doch wenn, dann habt ihr hier die größten Chancen.

Und falls ihr euch wundert: Gameswirtschaft zufolge dürften auch MediaMarkt und Saturn wieder in den Verkauf mit einsteigen.

Sollte es übrigens diese Woche tatsächlich zum Verkauf kommen, werden wir hier auf MeinMMO schnellstmöglich ein Update der konkret beteiligten Händler nachreichen.

Die PlayStation 5

Was, wenn es diese Woche nicht klappt? Sollte es diese Woche nicht zum Verkauf kommen oder ihr kein Glück dabei haben, dann werdet ihr euch wohl noch einige Wochen gedulden müssen.

Denn laut Gameswirtschaft, die als zuverlässige Quelle gelten, rechnen namhafte Anbieter erst in der zweiten Februar-Hälfte mit nennenswerten Nachlieferungen. Frühstens dann (ab dem 15. Februar) dürfte es also auch wieder zu einer größeren Bestellwelle kommen.

Gute Nachrichten für bereits wartende Kunden: Falls ihr aber bereits eine PS5 (vor-)bestellt habt und immer noch auf die Konsole wartet, dann könntet ihr sie schon bald in euren Händen halten. Denn bereits in der vergangenen Woche hat Saturn die Auslieferung wieder aufgenommen, auch bei MediaMarkt scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: MediaMarkt und Saturn liefern wieder PS5 aus – Wann gibt es mehr davon?

Solltet ihr mitbekommen, dass irgendwo bei regulären Händlern in dieser Woche neue PS5 angeboten werden, lasst es uns und andere doch bitte in den Kommentaren wissen.