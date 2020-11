Mich nervt nur eine Sache an der PS5 – Dafür aber mehr, als ich dachte

Die PlayStation 5 ist mittlerweile weltweit gestartet und erntet dabei viel Lob – es gibt aber durchaus auch Kritik. Den Shooter-Experten Sven Galitzki von MeinMMO nervt dabei im Prinzip nur eine einzige Sache an der neuen Sony-Konsole – die aber dafür richtig.

Darauf haben viele gewartet: Nachdem die neue Next-Gen-Konsole bereits am 12. November in den USA und einigen anderen Ländern gestartet war, ist die PS5 seit dem 19.11. auch bei uns in Deutschland verfügbar.

Endlich können also auch deutsche und europäische Spieler selber Hand an die PlayStation 5 anlegen und erste eigene Erfahrungen damit machen. Unter dem Strich kommt die PS5 dabei bisher gut an. Doch es gibt auch Kritik – wie beispielsweise einige technische Kinderkrankheiten.

Übrigens, die ersten zocken schon, andere bangen und fluchen – Wie lief euer PS5-Start?

Die PlayStation 5 ist endlich auch bei uns gestartet

Das halte ich bisher von der PlayStation 5

Das finde ich gut: Von diesen Kinderkrankheiten blieb ich persönlich bislang komplett verschont. MeinMMO hat bereits vor dem Deutschland-Release von Sony eine PS5 gestellt bekommen, die ich testen darf. Und seit ich sie am 11. November erhalten habe, habe ich nicht ein Problem, Schluckauf oder Ähnliches mit ihr erlebt.

Kurzum: Ich bin bislang von der PS5 durchweg begeistert. Naja, fast durchweg.

Die Leistung ist stark – egal, ob bei PS5-Spielen wie Demon’s Souls, PS4-Spielen mit Next-Gen Upgrade wie No Man’s Sky oder meinen alten PS4-Perlen The Division 2 oder Destiny 2 über die Abwärtskompatibilität.

Das neue User Interface finde ich intuitiv und gelungen

Die PS5 habe ich bislang noch bei keinem einzigen Spiel gehört – egal, wie viel auf dem Bildschirm los war

Die Ladezeiten sind im Vergleich zur PS4 Pro der Hammer.

Der DualSense-Controller macht mit seinem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern wirklich viel Spaß.

PS5 mit dem neuen DualSense-Controller

Das nervt mich: Doch trotzdem gibt es eine Sache, die mich an der neuen PlayStation gewaltig nervt. Zwar hat man das an sich bereits kommen sehen, doch ich hätte nicht gedacht, dass es mich am Ende tatsächlich so stört. Es geht um den verfügbaren Speicherplatz.

Ja, die PS5 hat eine ultra-schnelle SSD. Und das spürt man auch – egal, ob bei neuen oder alten Titeln. Doch falls ihr das vorinstallierte Astro’s Playroom nicht entfernt, stehen euch darauf 667 GB freien Speicher für Spiele, Apps und Medien zu Verfügung.

Das Problem dabei: Falls ihr gerne mehrere Games auf der Platte habt, zwischen denen ihr hin und her wechselt, können die 667 GB teils sehr schnell voll werden.

Ich habe

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Dury: Modern Warfare inklusive Warzone

Destiny 2

The Division 2

sowie einige kleinere Games wie Dead Cells

auf der PlayStation 5. Ich hatte dazu noch zwischendurch mal Elite Dangerous, Spider-Man oder Anthem drauf. Doch die alle musste ich immer wieder löschen, weil beispielsweise Call of Duty dann kein Update installieren konnte – zu wenig Platz…

Kurzum: Meinen gewohnten Kreis von Lieblingsspielen, die ich auch auf meiner PS4 Pro installiert hatte, musste ich auf der PS5 im Prinzip fast halbieren. Nicht vom Speicherplatz, sondern von der Menge der Spiele her.

Was dabei ebenfalls problematisch ist: Ja, ihr könnt externe Festplatten oder SSDs an die PS5 anschließen. Doch PS5-Spiele lassen sich nicht darauf auslagern und laufen nur auf der internen PS5-SSD, da sie auf ihre hohe Geschwindigkeit ausgelegt sind. Externe SSDs oder Speichermedien sind nur für PS4-Spiele gedacht. Doch wenn ich sehe, wie schnell ein The Division 2 auf der PS5 lädt, will ich dieses Spiel überhaupt nicht auf eine langsamere Platte ziehen.

Aber erweitern kann man den schnellen, internen Speicher der PlayStation 5 leider noch nicht – und genau das nervt mich bislang am meisten beziehungsweise als einzige Sache überhaupt an der PS5: schneller, freier Speicher ist knapp und lässt sich nicht erweitern.

Beide PS5-Modelle samt optionalem Zubehör

Das ist der aktuelle Stand bei der Speichererweiterung: Es wird möglich sein, die PS5 um eine interne M.2-SSD zu erweitern, die genauso schnell sein soll, wie die bereits integrierte. Wann das allerdings passiert – das weiß man wiederum nicht.

Aktuell fehlt immer noch eine offizielle Liste mit zertifizierten Modellen, die für eine Verwendung in der PS5 in Frage kommen. Und der dafür vorgesehene Slot ist zudem auch erstmal deaktiviert, soll erst mit einem System-Software-Update freigeschaltet werden, wenn es so weit ist.

Sony selbst rät im Moment sogar von einem Kauf ab, bis man weitere Details zu empfohlenen Laufwerken veröffentlicht hat.

Darauf hoffe ich: Ich hoffe, dass Sony schnellstmöglich eine Liste mit kompatiblem SSDs veröffentlicht. Denn es gibt durchaus noch das ein oder andere Spiel, was ich gerne noch auf der Platte hätte, ohne dabei die anderen dafür opfern zu müssen. Und ganz ehrlich. Der Mensch gewöhnt sich schnell an gute Dinge. Und die schnellen Ladezeiten von der PS5 möchte ich einfach nicht mehr missen – auch bei meinen alten PS4-Perlen nicht. Bevor ich die PS5 bekommen habe, sah ich das nicht als Problem an, nun nervt es mich aber um einiges mehr, als angenommen.

Wie blickt ihr bislang auf die PS5? Wie sieht es bei euch aus? Was haltet ihr bislang von der PS5? Was findet ihr bei der neuen Konsole am besten? Was nervt euch?

Oder bangt ihr immer noch um eure PlayStation und hofft, dass ihr sie noch zeitnah oder überhaupt noch dieses Jahr bekommt?

