Zum Release der PS5 schafften es MediaMarkt, Saturn und andere Händler nicht, alle Vorbestellungen rechtzeitig abzuschicken. Zudem gingen einige versendete Pakete unterwegs verloren. Wie ist der aktuelle Stand und was sollte man tun, wenn man bisher keine PS5 bekommen hat?

Das ist passiert: Am 19. November erschien die neue PS5. Schon vor dem Release-Tag versandten MediaMarkt und andere Händler E-Mails, dass einige Bestellungen wohl nicht rechtzeitig ankommen würden.

Doch auch jetzt, 3 Werktage später, warten noch immer viele auf die Zustellung oder die Abholscheine für den Markt vor Ort. Für einige Käufer ist zudem ärgerlich, dass sie als Gast bestellt und deshalb keine Möglichkeit haben, um den Bestellverlauf zu betrachten. Sie sind auf E-Mail-Benachrichtigungen der Händler angewiesen.

Die Händler selbst entschuldigen sich zwar für die Verzögerung, doch geben kein allgemeines Datum heraus, an dem der Versand erfolgt sein soll. Stattdessen gibt es Versandbestätigungen direkt an die Käufer, wenn dieser dann stattgefunden hat.

Händler entschuldigen sich, nennen aber kein Datum

Was sagten MediaMarkt und Co? In einem identischen Statement auf Facebook meldeten sich MediaMarkt und Saturn zuletzt am 20. November an die Käufer:

Leider konnten wir zum Verkaufsstart der PS5 nicht jeden direkt mit einer Konsole versorgen. Doch egal, ob per Lieferung oder zur Selbstabholung, wir tun unser Bestes, dass jeder so schnell wie möglich seine Konsole bekommt. Die Nachfrage ist sehr hoch und wir stehen hierzu mit dem Hersteller in einem engen Austausch, um schnellstmöglich alle Vorbestellungen auszuführen. Wir wollen die Konsole für alle Hobby-Zocker, für alle Pro-Gamer, für euch alle.

Diese schieben indirekt den Schwarzen Peter zu Sony, der nicht schnell genug die Konsolen zu den Händlern bringt. Wann genau die PS5 aber zu den Kunden rausgeht, bleibt in dem Statement offen.

Wer derzeit versucht, mehr über seinen Bestellstatus bei Saturn oder MediaMarkt zu erfahren, wird zuerst eine Bandaufnahme zu hören bekommen. Die sagte, dass man sich gedulden solle. Im Markt vor Ort können Bestellungen ebenfalls geprüft werden. Doch auch dort wird man in der Regel mit Warten vertröstet.

Immerhin gab es für viele Käufer bei MediaMarkt und Saturn nicht den gleichen Schock, wie bei Otto. Der große Versandhändler musste etliche Vorbestellungen stornieren:

Böses Erwachen für viele, die PS5 vorbestellen konnten – Großer Händler storniert

Kann ich die Bestellung stornieren? Theoretisch könnt ihr eure Bestellungen noch stornieren. Dann erhaltet ihr auch mögliche Anzahlungen zurück. Doch da es nirgendwo anders eine PS5 zu kaufen gibt, lohnt sich das eher nicht.

Beschwerden bei der Verbraucherzentrale: Auf Twitter haben etliche Nutzer die Verbraucherzentrale NRW in ihren Tweets erwähnt. Diese bestätigte, dass sie Beschwerden über die aktuelle Situation um den Versand der PS5 aufnimmt. Dazu kann man auf der Webseite ein Formular ausfüllen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Neue Versandbestätigungen: Auf Twitter melden sich viele enttäuschte Käufer unter dem Hashtag #wobleibtmeineps5 zu Wort. Dort finden sich jedoch auch positive Nachrichten von Nutzern, die am Samstag oder heute, am 23. November, wahlweise eine Versandbestätigung oder sogar eine Konsole geliefert bekommen haben.

So wie es derzeit aussieht, kommt es zwar zu starken Verzögerungen, aber zumindest nicht zu einem stillstand beim Versand.

Allerdings gibt es auch Nutzer, die davon berichten, dass sie zwar eine Versandbestätigung oder sogar eine Lieferbestätigung bekommen haben, aber deren Konsole nie angekommen sind.

Keine Lieferung trotz Versandbestätigung – Was tun?

Keine PS5 trotz Lieferbestätigung: Sollte laut Lieferbestätigung eine PS5 bei euch angekommen sein, aber ihr habt keine Ware bekommen, dann solltet ihr euch beschweren. Sie könnte beim Versand verschwunden sein.

Die Redaktion von Gameswirtschaft empfiehlt in diesem Fall, sich direkt an den Händler und den entsprechenden Paketdienst zu wenden.

Bekommt man noch eine PS5? Nach dem Chaos rund um die Vorbestellungen selbst wird nun verstärkt über den Versand der Konsolen diskutiert. Doch viele interessierte Käufer haben derzeit noch nicht mal eine PS5 vorbestellen können.

Wie es um zukünftige Vorbestellungen steht und ob ihr noch die Chance auf eine PS5 bis Weihnachten habt, haben wir von MeinMMO uns hier angesehen:

Bekommt man jetzt noch eine PS5 vor Weihnachten? Das ist der aktuelle Stand