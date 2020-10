PS5 zeigt erstmals ihre Benutzeroberfläche – Das ist das neue User Interface

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In über 10 Minuten erhaltet ihr einen guten Blick darauf, wie Sony eure Gaming-Erfahrung auf der PS5 unterhaltsamer, persönlicher und sozialer machen will – oder wie Sony es nennt: das Benutzererlebnis der nächsten Generation.

Darauf haben viele gewartet : Der Launch von Sonys PlayStation 5 ist nur noch knapp einen Monat entfernt. Am 12. November startet die Next-Gen-PlayStation in den USA, Japan und einigen anderen Ländern. Am 19. November ist es dann bei uns in Deutschland und dem Rest Europas soweit. Dabei wurden viele Details zur PS5 schon preisgegeben, viele Geheimnisse schon gelüftet.

Endlich: Sony hat nun knapp einen Monat vor Release der PS5 endlich den ersten Blick auf die Benutzeroberfläche der PlayStation 5 gewährt. Schaut euch hier das Video zum neuen User Interface an , mit dem Sony ein Benutzererlebnis der nächsten Generation schaffen will.

