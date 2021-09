Am 9. September veranstaltet Sony ein großes PS5-Showcase, auf dem viele Neuigkeiten zu ihren Games vorgestellt werden. Wir von MeinMMO werden das Event live begleiten und alle Infos in diesem Artikel zusammenfassen.

Was ist das für ein Event? Nachdem Sony bei den großen Gaming-Events des Sommers, der E3 2021 und gamescom 2021, nicht anwesend war, hat der Publisher nun ein eigenes Event auf die Beine gestellt. Bei dem großen PlayStation Showcase 2021 sollen die Fans “einen Blick auf die Zukunft der PS5” werfen können, lautet es in der Einladung.

Während Sony in regelmäßigen Abständen kleinere Updates in Form von “State of Play”-Streams liefert, ist dieser Livestream eine Nummer größer und wird sich um kommende PS5-Spiele drehen.

Hier sind die wichtigsten Infos im Überblick:

Wann geht’s los? 9. September um 22:00 Uhr unserer Zeit

9. September um 22:00 Uhr unserer Zeit Wo kann ich zuschauen? Auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von PlayStation

Auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von PlayStation Wie lange geht das Event? 40 Minuten

Das offizielle Logo des Showcase zeigt die 4 Buttons des PlayStation-Controllers, die aus Diamanten bestehen.

Was wird’s hier zu sehen sein? In diesem Artikel werden wir das Event live begleiten und alle neuen Infos und Trailer hier festhalten, sobald sie erscheinen. Daher wird dieser Ticker im Laufe der 40 Minuten und darüber hinaus immer weiter aktualisiert.

Holt euch heute Abend also eine Runde Popcorn und einen Drink und gesellt euch zu uns in den Kommentaren dazu. Wir wollen wissen, was ihr so von dem Event haltet.

Welche Spiele werden gezeigt?

Sony hat bis jetzt noch kein Spiel bestätigt, das beim Showcase definitiv dabei sein wird. Die Absicht ist aber neue PS5-Spiele von kleinen und großen Entwicklerstudios zu zeigen, die bis Ende 2021 und voraussichtlich 2022 erscheinen sollen.

Zu großen Spielen, die bis Ende 2021 auf der PS5 erscheinen, gehören unter anderem:

Kena: Bridge of Spirits (21. September)

FIFA 22 (1. Oktober)

Far Cry 6 (7. Oktober)

Battlefield 2042 (22. Oktober)

CoD Vanguard (5. November)

GTA V (11. November)

Das wird spekuliert: Wie es bei jedem solchen Event der Fall ist, gibt es jede Menge Gerüchte, Spekulationen und Hoffnungen, was dort gezeigt wird. Folgende Spiele gelten gerade als Top-Kandidaten für den Showcase:

God of War: Ragnarok – Nachdem der Nachfolger zum Action-Kracher von Sony Santa Monica auf 2022 verschoben wurde, hoffen die Fans nun auf ein richtiges Reveal mit Gameplay und vielleicht sogar einem Release-Datum.

Nachdem der Nachfolger zum Action-Kracher von Sony Santa Monica auf 2022 verschoben wurde, hoffen die Fans nun auf ein richtiges Reveal mit Gameplay und vielleicht sogar einem Release-Datum. Horizon 2 Forbidden West – Da wir nun das Release-Datum des Spiels kennen, wäre der Showcase eine gute Gelegenheit mehr Gameplay zu zeigen.

Da wir nun das Release-Datum des Spiels kennen, wäre der Showcase eine gute Gelegenheit mehr Gameplay zu zeigen. Final Fantasy XVI – Zu dem nächsten Hauptteil der beliebten J-RPG-Reihe gab es schon lange keine Infos. Der Direktor Naoki Yoshida kündigte außerdem an, dass das Spiel wohl auch nicht auf der Tokyo Game Show gezeigt wird. Ob das daran liegt, dass es schon beim Sony Showcase dabei ist?

Zu dem nächsten Hauptteil der beliebten J-RPG-Reihe gab es schon lange keine Infos. Der Direktor Naoki Yoshida kündigte außerdem an, dass das Spiel wohl auch nicht auf der Tokyo Game Show gezeigt wird. Ob das daran liegt, dass es schon beim Sony Showcase dabei ist? Neues Infamous-Spiel – Gerüchten zufolge soll die Spielreihe entweder einen Reboot bekommen oder ein neues Spiel, das auf dem PS5-Event enthüllt wird.

Gerüchten zufolge soll die Spielreihe entweder einen Reboot bekommen oder ein neues Spiel, das auf dem PS5-Event enthüllt wird. Ein AAA-Spiel von Marvel – Ein weiteres Gerücht besagt, dass beim Showcase ein neues großes Spiel enthüllt wird, das im Marvel-Universum spielt und Fokus auf Singleplayer haben soll. Das ist allerdings ein sehr dünnes Gerücht, das man mit Vorsicht genießen sollte.

Ein weiteres Gerücht besagt, dass beim Showcase ein neues großes Spiel enthüllt wird, das im Marvel-Universum spielt und Fokus auf Singleplayer haben soll. Das ist allerdings ein sehr dünnes Gerücht, das man mit Vorsicht genießen sollte. Ein Spiel von FromSoftware – Das beliebte Entwicklerstudio arbeitet angeblich schon seit Langem an einem PS5-Spiel. Es ist ein Gerücht, dass die Herzen der Fans von Bloodborne höher schlagen und auf einen zweiten Teil hoffen lässt.

Bei einem Showcase von “nur” 40 Minuten Länge ist es eher unwahrscheinlich, dass alle diese großen Games in der Show präsentiert werden, falls sie überhaupt gezeigt werden. Haltet eure Erwartungen daher lieber etwas niedriger, um am Ende nicht enttäuscht zu werden.

Welche Games erwartet ihr auf dem Showcase? Habt ihr Wünsche und Hoffnungen bezüglich der Reveals heute Abend? Schreibt sie uns in die Kommentare.