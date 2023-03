The Last of Us erhält auf Steam nur 33 % positive Reviews nach PC-Release – Jetzt äußern sich die Entwickler

Die PC-Version von „The Last of Us Part 1“ bekommt viel Kritik auf Steam für die technische Umsetzung. Jetzt äußeren sich die Entwickler.

The Last of Us ist wohl eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten. Auf der Review-Plattform Metacritic hat die Originalversion des Spiels auf PS3 eine extrem starke 95er-Wertung. Den gleichen Wert erreichte das PS4-Remastered im Jahr 2014.

Im Juni 2022 folgte dann die große Ankündigung. Der Erfolgshit soll ein Remake auf PS5 erhalten und – es wird noch besser – auch für den PC erscheinen. Ein Steam-Release stand bevor. Darauf haben PC-Spieler so lange gewartet.

Star von The Last of Us verfiel vor 25 Jahren einem Spiel – Schwor dann dem Gaming ab

Am 28. März 2023 war es dann so weit, die PC-Version wurde veröffentlicht. Doch statt in Jubel zu verfallen, sind die Spieler enttäuscht. Die Rezensionen sind einen Tag nach dem offiziellen Steam-Release größtenteils negativ – nur 33 % der über 6.800 Spieler-Reviews bewerten den PC-Port positiv (via Steam)

Das Spiel hat zahlreiche technische Probleme – die Shader laden sehr langsam, die Performance sei schlecht und instabil. Probleme, die auch die Kollegen von GameStar Tech bestätigten.

Naughty Dog reagiert auf die Kritik

Wie reagieren die Entwickler? Auf Twitter meldet sich Naughty Dog, das Studio hinter The Last of Us, bezüglich der Kritik zu ihrem Spiel zu Wort. Es heißt, man habe die Sorgen der Spiele wahrgenommen und untersuche jetzt die gemeldeten Probleme.

Auf der Website des Studios haben die Entwickler zudem eine Liste mit bekannten Problemen zusammengetragen (via feedback.naughtydog.com). Folgende Fehler werden dort aufgelistet:

Das Laden von Shadern dauert länger als erwartet

Leistung und Stabilität werden beeinträchtigt, während Shader im Hintergrund geladen werden

Ältere Grafiktreiber führen zu Instabilität und/oder grafischen Problemen

Das Spiel kann möglicherweise nicht gestartet werden, obwohl die Mindestsystemanforderungen erfüllt sind.

Ein mögliches Speicherleck

Abschließend bittet das Studio darum, ein Ticket auf der Supportseite auszufüllen, wenn euch ein Fehler begegnet, der nicht in den jüngsten Patch Notes aufgelistet wird.

Anders als bei dem PC-Port von The Last of Us Part 1 lief es für die erste Staffel der TV-Serie. Diese kam bei vielen Fans sehr gut an und erntete jede Menge Lob – auch von MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski.

Die neue „The Last of Us“-Serie übertrifft meine Hoffnungen: Spoiler-freies Fazit nach allen 9 Episoden