Wie teuer ist das Spiel? Bis zum 11. Juli erhaltet ihr das Spiel auf Steam für 8 €. In dem Paket gibt es beide Cyber-Sleuth-Spiele, die euch auch nur mit der Hauptstory schon knapp 100 Stunden beschäftigen sollten. Wer tiefer mit den Spielen interagiert, schafft locker das Doppelte. Wer Fan von klassischen Rollenspielen ist, sollte hier reinschauen: Ein Rollenspiel auf Steam hat mich in 2 Wochen 100 Stunden lang völlig gefesselt

Wer Fan von klassischen Anime-Tropes ist, wird sich in der Story und bei den Charakteren wohlfühlen. Nichts davon macht das Spiel besonders einzigartig, aber es ist der perfekte Komfort-Snack gewesen. Auch die Musik ist fantastisch und fügt sich in den Persona-Vibe rein.

Dazu trägt auch das Gameplay bei, denn es ist ein sehr heruntergebrochenes JRPG-System. Es gibt Runden und jede Runde greift man mit drei Digimon an. Damit der Grind dabei nicht zu öde wird, gibt es einen Button, um alles zu beschleunigen. Dadurch war es oft eine schöne Entspannung am Abend, ein paar Digimon zu leveln und zu züchten.

Nicht nur visuell orientiert sich das Spiel an Persona, sondern auch in der Zuchtmechanik. Fangen wie in Pokémon, gibt es hier nicht, man kann sich Digimon laden , wenn man sie oft genug gesehen hat. Die verschiedenen Digimon können auch weiterentwickelt werden.

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 3

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to