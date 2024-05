Digimon: Das machen die originalen Digiritter heute

Wie steht es heutzutage um Digimon? Auch heute noch gibt es zahlreiche Filme, Serien und Videospiele rund um Digimon. Anfang Mai erschien mit Digimon Adventure 02 – The Beginning der neuste Kinofilm in Deutschland. Hier sind einige der originalen Digiritter ebenfalls mit von der Partie.

Die Kinder der Digiritter sind ebenfalls miteinander befreundet und passen gegenseitig auf sich auf, wenn sie sich in die Digiwelt begeben. In der Schlussszene des Animes ist zu sehen, wie sie mit ihren Partnerdigimon ein neues Abenteuer beginnen.

Was geschah nach den Erlebnissen in Digimon? Mittlerweile ist die Digitwelt eine anerkannte Parallelwelt der Menschen. Jeder Mensch besitzt sein eigenes Digimon als Partner. Es ist möglich, einfach zwischen der Digiwelt und der normalen Welt zu reisen.

Den Abschluss bildet der Epilog von Staffel 2. Dort sehen wir, was aus den Digirittern im Jahr 2027 wurde. Wir verraten euch, was die einzelnen Charaktere machen würden, wenn sie im heutigen Zeitalter leben würden.

Obwohl die originalen Digiritter in Staffel 1 gerettet haben, tauchen sie auch danach noch öfter auf. Sowohl in der 2. Staffel als auch in der Filmreihe „Digimon Adventure tri.“ sind sie immer noch gezwungen, mit ihren Digipartnern gegen das Böse zu kämpfen.

Die Anime -Serie zu Digimon startete im Jahr 1999. Dabei konnten wir Tai, Matt, Sora, Izzy, Joe, Mimi, T.K. und Kari auf ihre Reise durch die Digiwelt begleiten. Nachdem sie die Heimat der digitalen Wesen vor dem Untergang gerettet haben, kehrten sie in ihre ursprüngliche Welt zurück. MeinMMO verrät euch, was aus den Digirittern wurde.

