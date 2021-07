Neues Digimon-Spiel wird ein düsteres Survival-Game, will euch mit taktischen Kämpfen überzeugen

Wer übrigens ein anderes, noch abgedrehteres Spiel sucht, in denen niedliche Tiere, die wie Pokémon aussehen in einem ziemlich finsteren Setting vorkommen, der sollte sich Palworld mal ansehen. Auch, wenn dessen Entwickler jeden Bezug zu Pokémon dementieren .

Wann kommt das Spiel? In einem Quartalsbericht der zuständigen Firma Toei Animation wurde jüngst verkündet, dass Digimon Survive ins 3. Quartal 2022 verschoben wurde. Das wäre dann in diesem Fall irgendwann zwischen dem 1. Juli und 30. September des Jahres 2022. Ihr müsst also noch gut ein Jahr auf das Spiel warten.

Die Story dreht sich um eine Gruppe von Teenagern, die sich in einer anderen Welt voller seltsamer Wesen verirren und wieder rausfinden müssen. Es wird mehrere Optionen und Enden geben, darunter „schlechte Enden“, die man sieht, wenn man falsche Entscheidungen getroffen hat und dann liebgewonnene Charaktere sterben müssen (via Wikipedia ).

Das Spiel selbst sieht ein wenig wie die Taktik-RPG-Spiele Fire Emblem und Final Fantasy Tactics aus. Ihr kämpft also mit euren aufwertbaren Digimon-Biestern in rundenbasierten Taktik-Kämpfen gegen andere Viecher.

Was ist Digimon Survive? Digimon Survive wird nach Spielen wie Digimon Super Rumble ein weiteres Spiel im Digimon-Universum. Das Spiel wird aber einen eher düsteren Ton ansprechenden eher für erwachsene Fans des Franchise gedacht sein. Schon der Trailer im Anime-Stil zeigt gruselige Szenen, in denen rotäugige Viecher im Wald lauern.

