Digimon Super Rumble ist ein neues MMORPG von Move Games. Darin übernehmen Spieler die Rolle eines Tamers und können Digimon aufziehen, entwickeln und zum Kampf einsetzen. Gespielt wird in einer instanziierten Welt, in der ihr auf andere Spieler, Quests und feindliche Digimon stoßt. Die Digimon werden in runenbasierten Kämpfen bezwungen, wobei immer 3 eurer Begleiter gleichzeitig kämpfen. Digimon Super Rumble wird in der Unreal Engine 4 entwickelt und im Juni 2021 fand eine erste Closed Beta in Korea statt.