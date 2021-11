Nach der Closed Beta vom MMORPG Digimon Super Rumble warten die Fans sehnlichst auf die Open Beta. Nun glauben sie: Es soll noch im November losgehen. MeinMMO zeigt euch den Grund dafür.

Was ist Digimon Super Rumble? Digimon Super Rumble wird ein neues MMORPG zu Digimon. Es wird in der Unreal Engine 4 entwickelt und soll sich an der ersten Staffel der Serie orientieren. Erste Bilder zeigten bereits ikonische Orte wie den Strand aus Folge 2 oder die U-Bahn aus Folge 3.

Es gibt einen Charakter-Editor, in dem ihr euren Tamer designen könnt. Mit diesem lauft ihr durch die Digiwelt und könnt dort Quests erledigen, anderen Spielern begegnen und gegen andere Digimon kämpfen.

Und genau mit diesen Kämpfen hebt sich das Spiel von typischen MMORPGs ab. Denn Digimon Super Rumble hat ein rundenbasiertes Kampfsystem, das auf Taktik setzt. Drei Digimon treten gegen einen Feind an. Dabei gibt es verschiedene Faktoren wie Cooldowns zu beachten.

Im Juni fand bereits eine Closed Beta in Südkorea statt. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass die angekündigte Open Beta kurz bevor steht. Die Fans glauben nun: Im November geht es los.

Open Beta im November? Die Anzeichen verdichten sich

Darum glauben die Fans, dass die Beta bald losgeht: Vor kurzem startete eine Art Vorab-Event zur Open Beta von Digimon Super Rumble. Diese sorgte zunächst aber für einige Verwirrung.

Denn um am Event teilzunehmen, muss man sich auf der offiziellen Website registrieren. Da aber alles dort auf Koreanisch verfasst ist und sich das Event direkt auf die Open Beta bezieht, gingen einige Fans davon aus, dass es sich um die Vorabregistrierung handelt.

Die Folge waren zahlreiche Meldungen und Videos, die den Start der Anmeldungen für die Open Beta verkündeten. Dabei handelte es sich schlicht um ein “OBT”-Event (Open Beta), bei dem Spieler vorher einige kosmetischen Items abgreifen können.

Dennoch werten die Spieler dieses Event als klares Zeichen für den baldigen Start der Open Beta.

Wann soll es losgehen? Spekuliert wird auf den 25. November, an dem bei uns das OBT-Event endet. Ob das wirklich so kommt, bleibt aber erstmal abzuwarten.

Außerdem gibt es da noch ein Problem: Um teilzunehmen, benötigt ihr eine koreanische Telefon-Nummer. Ihr müsstet also entweder Freunde in Südkorea haben, oder euch einen Account über dubiose Quellen kaufen. Das ist in der Regel allerdings verboten.

Möglicherweise gibt es auch noch andere Wege für ausländische Spieler, um sich anzumelden. Das bleibt aber erst einmal abzuwarten.

Was wissen wir sonst noch über Super Rumble?

Es wird verschiedene Gebiete geben, die durch Ladescreens geteilt sind. In der Closed Beta gab es 3 Gebiete.

Ihr könnt offenbar endlos viele Digimon besitzen, nur eins davon folgt euch in der offenen Welt.

Neue Digimon müssen aus Eiern ausgebrütet werden.

Es gibt ein Tamer-Level für euren Charakter und getrennte Level für jedes Digimon.

Jedes Digimon hat unterschiedliche Stats und Fähigkeiten.

Es gibt verschiedene Kostüme für euren Tamer.

Kommt das Spiel auch zu uns? Das MMORPG soll auch nach Europa kommen. Wann genau das sein soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von dem Spiel? Seid ihr daran interessiert, oder lässt es euch eher kalt?