Cyberpunk 2077: Mit Update 2.0 liefert Nvidia euch einen neuen Treiber, DLSS 3.5 sorgt für mehr FPS

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Sollte Geforce Experience nicht auf eurem System installiert sein, könnt ihr den Treiber in der Version 537.42 auch direkt auf der offiziellen Herstellerseite herunterladen. Einen Neustart braucht ihr nach der Installation in der Regel nicht durchzuführen.

Was ist das Besondere an diesem Update? Neben den typischen Optimierungen für AAA-Spiele verbessert Nvidia auch stetig seine KI-Upscaling-Technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Für Update 2.0 von Cyberpunk 2077 liefert Grafikkartenhersteller Nvidia ein aktualisiertes Treiberpaket. Durch ein neues Feature in DLSS 3.5 bekommt ihr so mehr Leistung und gleichzeitig eine schickere Beleuchtung im Spiel.

Insert

You are going to send email to