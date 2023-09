Cyberpunk 2077: Ihr könnt alle ikonischen Waffen in Phantom Liberty wohl einfach kaufen, wenn ihr sie verpasst

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Genau hier soll es Händler geben, die ikonische Waffen verkaufen. Ein mit Update 2.0 eingeführter Tipp im Lade-Screen gibt einen Hinweis darauf (via Reddit ). Dort heißt es: „Chance verpasst, eine ikonische Waffe zu bekommen? Besucht einen Schwarzmarkt-Händler in Dogtown.“

So bekommt ihr die Waffen: Phantom Liberty führt einen neuen Bereich zu Night City hinzu. Dogtown gilt als der Distrikt, in dem ihr alles bekommt, was ihr an Waffen braucht. Dazu gibt es auch einen Schwarzmarkt.

