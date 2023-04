Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Auch ein anderer Shooter auf Steam enttäuschte: Die Skepsis der Spieler ist auch in gewisser Weise verständlich. Denn bereits der Shooter “The Day Before” hatte für eine ähnliche Aufregung unter Spielern gesorgt. Doch in den letzten Monaten waren viele Spieler misstrauisch geworden, ob sich hinter den Bildern und Videos wirklich ein echtes Spiel verbirgt. Einige befürchten nun, dass man mit “Unrecord” auf einen ähnlichen Betrug hereinfallen könnte:

Es wurden viele Zweifel an der Authentizität des Spiels geäußert. Das Spiel wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt, und das Spielmaterial wurde von einer ausführbaren Datei erfasst und mit Tastatur und Maus gespielt. Es handelt sich nicht um ein VR-Spiel. In Wirklichkeit scheint es eher schmeichelhaft, die Grafik von Unrecord mit der Realität zu vergleichen, aber glücklicherweise wissen wir, dass sich ein Spiel zunächst auf das Gameplay und das Universum konzentriert, auf das wir uns in erster Linie konzentrieren.

Auf Steam äußerte sich das Entwicklerteam ebenfalls noch einmal zu den Vorwürfen und erklärten, dass es sich um ein echtes Spiel handeln würde und dass dahinter keine Aufnahmen aus der echten Welt stecken würden. So erklären die Entwickler (via steampowered.com ):

Auch in einem zweiten Video auf Twitter kann man solches Rohmaterial sehen. Damit will man vor allem die Kritiker bekämpfen, die der Meinung sind, dass er das alles mit einer richtigen Bodycam aufgenommen habe und es sich gar nicht um ein Spiel handeln könne:

Was macht der Entwickler? Der Entwickler Alexandre ‘esankiy’ Spindler hat auf Twitter mehrere kurze Videoausschnitte zu seinem Spiel veröffentlicht. Hier kann man nicht nur das Spiel sehen, sondern auch das Entwickler-Interface. Damit will er beweisen, dass es sich um ein echtes Spiel und nicht nur um ein Video handelt. Das 40-sekündige Video könnt ihr euch direkt auf Twitter ansehen:

Doch der riesige Erfolg ruft auch Skeptiker auf den Plan. Denn die glauben, das könne alles nicht echt sein, was man da sieht. Vermutlich stecke hinter dem Material nur ein gut inszenierter Fake. Nun will der Entwickler auf Twitter beweisen, dass sein Spiel echt ist.

