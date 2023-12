In der Wartezeit auf den „GTA 6“-Trailer droppt Cyberpunk 2077 heimlich einen eigenen Trailer, mit schnellen Autos

Am 5. Dezember ist Update 2.1 in Cyberpunk 2077 eingezogen und bietet im Trailer einen Einblick in den neuen Content. So könnt ihr jetzt mit einer U-Bahn durch Night City fahren, Rennen veranstalten und unterwegs Radio hören. Aber auch die Romanzen bekommen frischen Wind.

Mit Update 2.0 hat CD Projekt Red das Spiel bereits ziemlich aufpoliert. So konntet ihr endlich Autokämpfe in Cyberpunk 2077 veranstalten und euren Spielcharakter frei einkleiden, ohne, dass der Rüstwert darunter leidet.

Über das gelungene Update 2.0 zeigten sich die Spielerinnen und Spieler ziemlich erfreut und wünschten sich auf Reddit eine Live-Action-Adaption, die mittlerweile sogar angekündigt wurde

Am 5. Dezember zog Update 2.1 in Cyberpunk 2077 ein und einen Tag zuvor wurde ein Trailer auf YouTube veröffentlicht, der die neuen Features präsentiert. Also genau zu dem Zeitpunkt, als viele Leute damit beschäftigt waren, auf den neuen Trailer zu GTA 6 zu warten, der dann doch früher als geplant kam.

Der Trailer zu dem Update zeigt neue Features für Cyberpunk 2077: Jetzt könnt ihr nicht nur unterwegs Radio hören oder mit der U-Bahn durch Night City fahren, sondern auch an Autorennen teilnehmen.

Hier seht ihr den neuen Trailer zu den neuen Features von Update 2.1 in Cyberpunk 2077:

Rasante Autorennen, Motorrad-Stunts und neue Dates

Was zeigt der Trailer alles? Im Trailer erhaltet ihr einen Einblick in den neuen Content, der mit Update 2.1 in Cyberpunk 2077 eingezogen ist. Das Video startet noch relativ ruhig – wir sehen Night City und hören den Spielcharakter „V“, die sich fragt: „Ok, was haben wir hier?“, während sie einen Track auf ihrem Radioport auswählt. Daraufhin startet die Musik.

V geht passend zur rockigen Musik los und fragt sich dann: „Hm, wo gehe ich hin, um eine gute Zeit zu haben?“. Sie steigt in die U-Bahn, die es jetzt in Night City gibt. Unterwegs stellt sie fest, was das für eine schöne Aussicht ist. In der nächsten Szene seht ihr Johnny Silverhand, der neben einem Rennwagen steht.

Danach sitzt V selbst im Rennwagen und sagt „Das dürfte Spaß machen“. Die Szene wechselt auf ein fahrendes Motorrad, ihr hört wieder V, die „Alles klar, let’s go!“ sagt. In den folgenden Sekunden erhaltet ihr einen Einblick in Momente, die V mit anderen Charakteren in Cyberpunk 2077 verbringt.

„Das war noch nicht alles“ stellt V fest, als das Video zu rasanten Szenen übergeht, in denen unter anderem ein Bosskampf, Motorrad-Stunts und die U-Bahn im schnellen Wechsel passend zur Musik gezeigt werden. Zuletzt wird eine Übersicht mit dem neuen Content eingeblendet.

Unsere Kolleginnen und Kollegen von GameStar konnten das Update 2.1 als eine der Ersten spielen und fassen in dem Artikel zusammen, was es so mit sich bringt.

Diese Features ziehen konkret mit Update 2.1 in Cyberpunk 2077 ein:

U-Bahn

neue (romantische) Dates mit NPCs

Radioport

Neue Fahrzeuge

verbesserter Fahrzeugkampf

neue Motorrad-Stunts

wiederholbare Autorennen

verbesserte Bosskämpfe

Was sagen die Fans zu dem Trailer? Der Trailer wurde am 4. Dezember auf YouTube hochgeladen und verzeichnet zum aktuellen Zeitpunkt (5. Dezember, 21 Uhr) über 4.700 Kommentare. Viele Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich dort beeindruckt von dem Inhalt.

„shiny1457“ schreibt: „Ihr bringt mich mit jedem kleinsten Update dazu, das Spiel nochmal spielen zu wollen.“ und bekommt über 6.000 Likes. „uctghoul766“ kommentiert: „Diese Welt wächst weiter und ich liebe jede einzelne Sekunde davon. Ich kann gar nicht sagen, wie aufregend diese Updates sind.“

Und „Brainflayer“ schreibt in einem Kommentar: „BITTE CDPR, hört nicht auf, uns mehr Cyberpunk-Content zu liefern.“ Auch andere Nutzer loben CD Projekt Red für die Arbeit, die sie in das Spiel stecken und dafür, dass sie „sich immer noch um ihre Spiele und die Fans kümmern.“

Was die Fans zuletzt außerdem an Cyberpunk 2077 gelobt haben, sind die dortigen Nachtclubs. Insbesondere, wenn es um einen Vergleich mit den Clubs in Starfield geht:

