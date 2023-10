Fans feiern Cyberpunk 2077 und wünschen sich eine richtige Verfilmung – Die soll schon bald kommen

Cyberpunk 2077 macht die Spieler seit Update 2.0 und dem Release der Erweiterung Phantom Liberty ziemlich glücklich und sie wünschen sich auf reddit sogar eine Live-Action-Adaption. Diese hat CD Projekt Red sogar mittlerweile angekündigt.

Was schreiben die Cyberpunk-Spieler auf reddit ? reddit-User strib123 veröffentlichte einen Post, in dem er seiner Freude über den aktuellen Stand von Cyberpunk 2077 kundtut:

Ich muss einfach sagen, dass dieses Spiel wirklich erstaunlich ist. In meinen 25 Lebensjahren hatte ich das Vergnügen, zahlreiche Spiele zu spielen, und ich muss sagen, dass Cyberpunk 2077 jetzt zu den besten zählt, zumindest meiner Meinung nach. strib123 via reddit, 08.10.2023

Er lobt weiter die Story, die Charaktere und das Gameplay. Mit Phantom Liberty sei das Spiel noch einmal besser geworden und für ihn hat Cyberpunk 2077 legendären Status.

Innerhalb weniger Stunden sammelte der Post 190 Kommentare und über 1.100 Upvotes. Die anderen reddit-User schlossen sich strib123s größtenteils an und teilten ihre Highlights:

JeanJacquesDatsyuk: “[Cyberpunk 2077 ist] nicht nur eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, sondern auch eine der besten Geschichten, die ich je erleben durfte.”

“[Cyberpunk 2077 ist] nicht nur eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, sondern auch eine der besten Geschichten, die ich je erleben durfte.” attaboy000: “Mein Leben wird von diesem Spiel völlig vereinnahmt. Ich mache mir selten, wenn überhaupt, die Mühe, viel mehr als die Haupt- und Nebenquests zu erledigen, aber bei diesem Spiel laufe ich ziellos durch die Straßen und erledige jeden Nebenjob und jede Cyberpsycho-Mission, die ich kriegen kann.

“Mein Leben wird von diesem Spiel völlig vereinnahmt. Ich mache mir selten, wenn überhaupt, die Mühe, viel mehr als die Haupt- und Nebenquests zu erledigen, aber bei diesem Spiel laufe ich ziellos durch die Straßen und erledige jeden Nebenjob und jede Cyberpsycho-Mission, die ich kriegen kann. R6lad: “Ich habe bei der Veröffentlichung 50 Stunden investiert und [dann] gewartet. Ich liebe es, wieder in NC zu sein! Es ist erstaunlich, ich verlaufe mich!”

Die Spieler sind also mit dem jetzt finalen Stand von Cyberpunk 2077 zufrieden.

Was wünschen sich die Spieler? In den Kommentaren schreiben sich die User nicht nur ihre Freude von der Seele, sondern auch, was sie sich noch wünschen würden. Das sind aber keine Gameplay-Anpassungen. Die Spieler lamentieren vor allem, dass das Game ihnen nicht das Ende gibt, dass sie gerne hätten.

Wie ihr das neue Ende für Cyberpunk 2077 in Phantom Liberty freischaltet, lest ihr hier:

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hält eine Menge neuer Enden bereit – So schaltet ihr sie frei

Der meist-geupvotete Kommentar lobt hingegen die Immersion des Games sowie das Storytelling und wünscht sich eine Live-Action-Adaption. Das traf wohl so einige User-Nerven:

Es folgte eine ganze Reihe positiver und unterstützender Kommentare – teils sogar mit Casting-Wünschen. Keanu Reeves als Johnny Silverhand ist einer der Top-Picks, unter anderem, weil er Johnny bereits im Spiel verkörpert.

Wird es eine Live-Action-Adaption geben? Die Antwort ist: Ja. Erst am 5. Oktober kündigte CD Projekt Red an, dass es in Zusammenarbeit mit Produktionsfirma Anonymous Content an einer Realverfilmung zum Cyberpunk-Universum arbeiten.

Anonymous Content wurde 1999 gegründet. Seither produziert die Firma weltweit Filme und Fernsehserien. Zu ihrem Portfolio gehört unter anderem die Netflix-Hit-Serie Tote Mädchen lügen nicht und der The Revenant – Der Rückkehrer, für den Hauptdarsteller Leonardo di Caprio seine erste Oscar-Auszeichnung gewann.

Mit diesem Bild kündigte CD Projekt Red die Kollaboration an.

Das Cyberpunk-Projekt ist laut CD Projekt Red noch in den frühen Stufen der Entwicklung. Aktuell werden Autoren für eine komplett neue Geschichte in der Welt von Cyberpunk 2077 gesucht. Ein zeitnaher Release ist also noch nicht zu erwarten. Bis dahin könnt ihr euch die Wartezeit aber mit dem Anime Cyberpunk: Edgerunners verkürzen, der zum offiziellen Cyberpunk-Kanon gehört und auf Netflix ist.

Freut ihr euch schon auf die Cyberpunk-Live-Action-Adaption? Oder seid ihr noch mit Phantom Liberty beschäftigt? Lasst es uns in den Kommentaren hören.