5 Online-Spiele und MMOs im Januar 2020, die wir empfehlen

Das Jahr 2020 hat begonnen und auch im Januar möchten wir euch wieder 5 MMOs und Online-Spiele vorstellen. In allen erwartet euch etwas Spannendes in den kommenden 31 Tagen.

In diesem Beitrag findet ihr 5 Spiele, die euch besonders im Januar 2020 Spaß machen sollten. Sie sind entweder sehr frische Titel oder bringen in diesem Monat etwas komplett Neues heraus.

Auf der letzten Seite findet ihr zudem einen kleinen Ausblick auf weitere Highlight und Spiele, die erst Ende Januar erscheinen.

Den Anfang unserer 5 Highlights macht ein überraschender Hit auf Twitch.

Escape from Tarkov – Auf Twitch ein Hit

Genre: Shooter | Entwickler: Battlestate Games | Plattform: PC | Release-Datum: 2020, aktuell im Early Access | Modell: Buy2Play

Was ist Escape from Tarkov? Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter für den PC, der mit vielen taktischen Elemente und schwerem Gameplay überzeugen möchte.

Ihr startet rund um die namensgebende Stadt Tarkov und sucht euch Waffen und Ausrüstung zusammen. Dabei geht es ständig um Leben und Tod. Wer stirbt, verliert seine gesamte Ausrüstung.

Escape from Tarkov ging in 2018 in den Early Access und erfreut sich dort und auf Twitch aktuell großer Beliebtheit.

Das sind die Highlights von Escape from Tarkov

Das Spiel wird als realistischer First-Person-Simulator mit einigen MMO-Features für Hardcore-Spieler beschrieben. Dabei werden auch Survival- und PvE-Elemente mit eingebaut.

Die Mischung und der Realismus sind dabei die Highlights des Shooters. Durch einen großen Patch im Oktober 2019 kamen einige Neuerungen dazu, darunter:

Ein eigenes Versteckt

Neue Händler

Neue Bossgegner

Viele technische Verbesserungen und Server-Stabilität

Warum solltet ihr Escape from Tarkov im Januar spielen?

Aufgrund des Patches im Oktober wirkt der Shooter nun vollständiger und bietet den Spielern viele neue Inhalte. Die aktuelle Beliebtheit auf Twitch zeigt, dass auch die technische Seite von Escape from Tarkov, ein großer Kritikpunkt der Vergangenheit, verbessert wurde.

Falls ihr also Fans von taktischen Shootern mit Survival-Elementen seid, dann lohnt sich gerade jetzt im Januar ein Blick in Escape from Tarkov.