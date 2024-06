Bei einem neuen Horror-Spiel auf Steam bekomme ich richtig Gänsehaut – aber nicht wegen des gruseligen Monsters 

Auf Steam erscheint ein neues narratives Horror-Spiel, das die schlimmsten Ängste von MeinMMO-Autorin Linda Knabe wahr werden lässt.

Um welches Spiel geht es hier? Still Wakes the Deep ist ein neues narratives Horror-Spiel, das am 18. Juni 2024 auf Steam erscheint und von The Chinese Room entwickelt wurde. Horror-Fans könnten das Entwicklerteam hinter dem Spiel schon von Titeln wie Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture und Dear Esther kennen.

Dass das Team ein Händchen für Horror hat, haben sie damit schon ein paar Mal bewiesen. Und der Trailer von Still Wakes the Deep lässt auch diesmal auf ein schauriges Abenteuer hoffen:

Bereits vor ein paar Wochen ist mir das Spiel zum ersten Mal auf Instagram begegnet. Meine Thalassophobie – also die Angst vor dem Meer und tiefen Gewässern – hat mich das Video damals aber recht schnell wieder schließen lassen.

Heute habe ich das Spiel dann auf Steam wieder entdeckt und dann habe ich es mir eben doch mal genauer angeguckt. Immerhin liebe ich Horror-Spiele und irgendwie interessierte es mich doch, was genau dahinter steckt. Und tatsächlich sieht Still Wakes the Deep nach einem sehr guten neuen Spiel für alle Horror-Fans aus.

Anmerkung der Autorin: Obwohl ich Horror-Spiele liebe und auch nichts gegen das Gefühl von Angst habe, sorgt meine Thalassophobie doch dafür, dass ich nicht weiß, ob ich Still Wakes the Deep selbst spielen kann. Die Angst vor offenen Gewässern habe ich persönlich schon seit ich mich erinnern kann. Und obwohl ich es liebe zu schwimmen und einfach stundenlang im Wasser zu sein, macht mir das Meer doch Angst. Meistens zieht sich mir schon beim Anblick solcher Bilder alles zusammen, es kribbelt in meinem Nacken, ich habe das Gefühl keine Luft zu bekommen oder mir wird sogar schlecht.

Vor allem, das Bewusstsein darüber, wie tief und unergründlich das Meer ist, verstärkt bei mir diese Angst. Irgendwie ironisch, dass ich mir als Kind trotzdem immer wünschte, eine Meerjungfrau zu sein. Eine Meerjungfrau, die Angst vor ihrer eigenen Heimat hat, wäre wohl auch mal etwas Neues.

Auf einer Bohrinsel mitten in der schottischen Nordsee

Ihr spielt einen Mitarbeiter auf einer Bohrinsel in der schottischen Nordsee. Abgeschottet von der Außenwelt versucht ihr eure Mannschaft zu retten, denn die Bohrinsel wird von einem unbekannten Wesen heimgesucht, das eure Kollegen tötet.

Interessant finde ich hier vor allem das Setting, denn das ist mal etwas anderes als die nächste Villa, das nächste Hotel oder Krankenhaus. Tatsächlich ist es genau das Setting, das mir besonders Angst macht. Die Vorstellung, auf dem offenen Meer gefangen zu sein und unter mir nur die tobenden Wellen zu sehen, ist für mich eine der unangenehmsten Vorstellungen. Da stehe ich lieber jedem ekeligen Monster gegenüber.

Beeindruckende Grafik macht der Horror noch realistischer

Ihr erkundet nicht nur das Innere der Bohrinsel, sondern auch das Äußere und müsst dafür teilweise über die Stege laufen, die quasi zwischen Gebäude und Meer hängen. Grafisch sieht dabei alles unglaublich beeindruckend und realistisch aus, während ihr euch in der Ego-Perspektive fortbewegt. Und wie es hier in der offiziellen Steam-Beschreibung heißt, kann jeder Schritt tödlich sein, denn unter euch wartet nur die tobende See.

In Still Wakes the Deep scheint es also vor allem darum zu gehen, die richtigen Wege zu finden und nicht in die Hände des unbekannten Monsters zu laufen oder in den überfluteten Gängen zu ertrinken. Denn Waffen oder besondere Kräfte sollt ihr nicht haben.

Ich denke, dass Still Wakes the Deep ein ziemlich gutes Spiel für viele Horror-Fans werden könnte, da es letztlich sehr viele Ängste bedient. Egal ob ihr euch nun vor dem Unbekannten fürchtet, das hinter der nächsten Ecke wartet, Angst vor engen, dunkeln Räumen habt oder wie ich vor dem Meer. Still Wakes the Deep könnte vielen unter euch eine Gänsehaut verursachen. Es könnte vielleicht sogar zu einem Spiel werden, das jeder Horror-Fan gespielt haben sollte.