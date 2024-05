Das Horror-Spiel The Casting of Frank Stone zeigt Gameplay-Trailer, macht Hunger auf mehr

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Wann erscheint das Spiel? Ein genaues Release-Datum für „The Casting of Frank Stone“ gibt es noch nicht, allerdings soll der Release auch weiterhin im Jahr 2024 sein. An dem Termin hält man fest und befindet sich angeblich weiterhin „voll auf Kurs“ um den auch einhalten zu können.

Da das Spiel im gleichen Universum wie Dead by Daylight spielt, gibt es auch hier übernatürliche Vorkommnisse und unheimliche Kreaturen wie die Entität – und natürlich einige Haken, an denen man aufgehangen werden kann.

Wer bereits „The Quarry“ oder „The Devil in Me“ gespielt hat, dürfte sich also gleich heimisch fühlen.

Was ist das für ein Spiel? „The Casting of Frank Stone“ spielt im Universum von Dead by Daylight, ist aber ein reines Singleplayer-Spiel. Ganz im Stil der bisherigen Titel von Supermassive Games besteht das Spiel aus vielen Entscheidungen, einigen Quick-Time-Events und jeder Menge Umgebungsrätsel voller versteckter Details, die am Ende ein großes Ganzes bilden.

The Casting of Frank Stone – Gameplay Trailer zeigt die Story

„The Casting of Frank Stone“ steuert weiter auf seinen Release zu und der neue Trailer zeigt erste Szenen zur Story und dem Gameplay, das in der cineastischen Spielerfahrung wartet.

