Steam: Entwickler arbeitet 17 Jahre lang an Skyrim und Fallout, bringt bald sein eigenes Heavy-Metal-Horrorspiel

Ein ehemaliger Entwickler von Skyrim und Fallout arbeitet an seinem ersten eigenen Spiel auf Steam. Jetzt gab es einen neuen Trailer zu dem Heavy-Metal-Horrorspiel.

Um welches Spiel geht es hier? The Axis Unseen ist das eigene Spiel von Nathan Purkeypile, einem Entwickler, der zuvor 17 Jahre lang an den Welten und Leveldesigns von Spielen wie Skyrim und Fallout mitgearbeitet hat. Jetzt erscheint sein erstes eigenes Spiel auf Steam: ein Heavy-Metal-Horrorspiel.

Vor einigen Tagen gab es einen neuen Trailer, der euch nicht nur Gameplay präsentiert, sondern auch den Release-Zeitraum für The Axis Unseen bekannt gab:

Wann erscheint das Spiel? Ein ganz genaues Release-Datum können wir euch noch nicht nennen. Allerdings gab der Trailer jetzt schon mal ein recht „kleines“ Zeitfenster bekannt, das gar nicht mehr so lange hin ist. Im Oktober 2024 soll The Axis Unseen auf Steam starten.

Was euch erwartet? In The Axis Unseen schlüpft ihr in die Rolle eines geschickten Jägers, der dich in einer mysteriösen Welt auf die Jagd nach albtraumhaften Monstern macht. Im Trailer könnt ihr einen Blick auf die verschiedenen Kreaturen werfen, die euch im Spiel begegnen können.

Teilweise sehen diese Kreaturen schon recht creepy aus. Von gehörnten Riesen, über menschenähnliche Gestalten mit viel zu langen Gliedmaßen oder Skelett-Hirschen erwarten euch im Spiel wirklich viele Gegner, die gerade einem Albtraum entsprungen sein könnten.

Auf die Jagd begebt ihr euch mit einem Bogen und spielt aus der Ego-Perspektive. Da ihr als Jäger auch der Gejagte seid, müsst ihr euch im Laufe des Spiels mit neuer Ausrüstung und neuen Fähigkeiten immer weiter entwickeln. So entdeckt ihr zum Beispiel die Elementarpfeile oder sammelt durch das Töten der Kreaturen erweiterte Sinnesfähigkeiten.

Werdet zum besseren Jäger durch erweiterte Sinnesfähigkeiten

Mit diesen erweiterten Sinnesfähigkeiten könnt ihr zum Beispiel Geruchspartikel und die Restwärme von Lebewesen erkennen. Diese helfen euch dann eure Beute besser in der offenen Welt zu finden, oder eben Gebiete zu meiden, für die ihr nicht gewappnet seid.

Wie sind die Reaktionen? Viele Spieler schreiben in ihren Kommentaren (via YouTube), dass sie es kaum erwarten können, The Axis Unseen zu spielen. Die Vorfreude scheint nicht nur deshalb groß zu sein, weil ein ehemaliger Entwickler bekannter Spiele hierfür verantwortlich ist. Er scheint hier eine Welt und ein Konzept geschaffen zu haben, dass viele Spieler anspricht.

„Ich liebe die verschiedenen Farben & riesigen Kreaturen, die aus dem Nebel kommen. Sehr atmosphärisch“, schreibt ein User in seinem Kommentar. „Und ein Soundtrack von Clifford Meyer? Was?“, drückt ein anderer User seine Begeisterung über die Musik aus, die ihr auch im Trailer schon hören könnt.

Vor allem aber scheinen eben viele Spieler The Axis Unseen spielen zu wollen, weil sie die ehemalige Arbeit des Entwicklers schätzen. So schreibt unter anderem ein User in seinem Kommentar: „Ich würde dem Mann, der Schwarzweite erschaffen hat, überall hin folgen".