Wanderstop behauptet hartnäckig, ein Cozy Game zu sein, so steht es in der Beschreibung auf Steam. Wäre der Entwickler nur nicht bekannt für den existenziellen Horror von The Stanley Parable.

Mit dem Summer Game Fest 2024 fand in der Nacht auf den 8. Juni eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres statt. Während der etwa 2-stündigen Live-Show gab es zahlreiche Trailer und Ankündigungen zu sehen. Einige der Highlights könnt ihr hier nachlesen.

Bei einem Spiel könnten viele von euch bereits in den ersten Sekunden des Trailers gedanklich abgeschaltet haben. Hier könnt ihr ihn noch einmal ganz auf euch wirken lassen:

Führe einen Teeladen und sei gefälligst glücklich

Was ist das für ein Spiel? Wanderstop ist laut der frisch gelaunchten Steam-Page ein „narratives Cozy-Game über Veränderungen – und Tee.“ Die Story folgt offenbar der gescheiterten Kämpferin Alta, die sich statt in der Arena nun in einem Teeladen wiederfindet.

Dass in Wanderstop nicht alles so ist, wie es scheint, wird erst ganz am Ende des Trailers deutlich, als Alta damit kämpft, ihre neuen Lebensumstände zu akzeptieren. Und auch, wer sich durch die geradezu aggressiv auf gemütlich getrimmte Spielbeschreibung wagt, merkt, dass hier etwas nicht stimmt:

Und darum dürfte Alta gar nicht hier sein. Darum wird sie es nicht schaffen. Das hier liegt ihr nicht. Nein, sie ist eine Kriegerin! Warum sollte irgendjemand die weltbeste Meisterschaftskämpferin in eine sanftmütige Dienstmagd verwandeln wollen?! Bei all ihren Fähigkeiten? Nein, nein, nein! Das lässt sie sich nicht gefallen, auf gar keinen Fall, niemals … via Steam

Das klingt doch fast nach… Gehirnwäsche? Da wirkt Boro, der kugelrunde Besitzer des Teeladens, auch gleich gar nicht mehr so niedlich.

Der größte Hinweis, dass mehr hinter Wanderstop steckt, ist aber der Entwickler selbst: Davey Wreden, der Schöpfer von The Stanley Parable – ein Spiel, in dem sich alles darum dreht, den Anweisungen eines mysteriösen Erzählers zu folgen, oder sich ihnen zu widersetzen. Hmm…

Neben Wreden besteht das Team aus Daniel „C418“ Rosenfeld, einem Komponisten für Minecraft und Karla Zimonja, welche bereits an Gone Home beteiligt war. Darin erforschen Spieler ihr verlassenes Elternhaus, in dem – wie sollte es anders sein – irgendetwas nicht stimmt.

Zum Glück müssen Spieler nicht allzu lange warten, um die Geheimnisse rund um Alta zu ergründen, denn Wanderstop soll noch in diesem Jahr für PC und PS5 erscheinen.

