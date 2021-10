5 MMOs und Online-Spiele, die wir im Oktober 2021 empfehlen

Im Oktober erscheinen gleich 4 neue MMOs und Online-Spiele, die wir in diese Liste aufgenommen haben. Außerdem gibt es einige größere Updates und der Hype von New World strahlt noch immer in den neuen Monat hinüber. Wir von MeinMMO stellen euch die Highlights vom Oktober vor.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder unbekannten Spielern erleben könnt. Jedes Spiel feiert im September 2021 seinen Release oder bekommt ein Update, das größere Neuerungen mit sich bringt.

Auf der letzten Seite gibt es zudem einen kleinen Ausblick, was noch im September passiert. Dazu zählen kleinere Updates, Beta-Events oder Releases, die erst gegen Ende des Monats stattfinden.

Wie ist diese Liste entstanden? Diese Liste soll euch über neue Releases und Updates informieren und wurde vom MMORPG-Experten Alexander Leitsch zusammengestellt. Jedes Spiel wird im Laufe des Artikels genauer vorgestellt und es wird verraten, für wen sich der jeweilige Titel lohnt.

New World – Hype nach dem Release

Genre: MMORPG | Entwickler: Amazon | Plattform: PC | Release-Datum: 28. September 2021 | Modell: Buy-to-Play

Was ist das für ein Spiel? Bei New World handelt es sich um ein MMO, das viele PvE- und PvP-Elemente enthält. Ihr erreicht als Schiffbrüchiger die mysteriöse Insel Aeternum, auf der sich Azoth – ein mystisches Material – befindet. Dieses Material weckt die Gier der Menschen und verdirbt sie.

Auf der Insel erwarten euch wilde Bestien, die feindliche NPC-Fraktion mit dem Namen Verderbten, die mit Azoth in Kontakt gekommen ist, sowie feindliche Spieler, die ihr im optionalen PvP bekämpft könnt.

Im Endgame dreht sich dann viel um Dungeons, Welt-Events, PvP und den Kampf um die verschiedenen Territorien.

Die Highlights von New World

New World war ursprünglich ein PvP- und Survival-Game, das jedoch immer mehr PvE-Elemente bekommen hat. Inzwischen wirkt es wie ein solides MMORPG für alle Spieler-Typen:

Ihr könnt mit einem Charakter bis auf die Stufe 60 leveln, wobei New World auf Klassen verzichtet. Eure Waffe bestimmt den Spielstil.

Ab Stufe 10 könnt ihr euch einer von 3 Fraktionen anschließen und die anderen optional in der offenen Welt und in instanziierten Schlachten um Festungen bekämpfen.

New World bietet zum Start 6 verschiedene Dungeons, von denen wir eins bereits ausführlich getestet haben.

Es gibt Quests und Events in der komplett offenen Welt.

Es gibt ein sehr ausführliches Crafting-System, über das ihr an Endgame-Ausrüstung kommen könnt.

Im PvP gibt es die Kriege im 50v50 und den Außenpostenansturm, einen Modus für 40v40 Festungskämpfe.

Darum solltet ihr New World im Oktober spielen

Am 28. September fand der Release von New World statt, nachdem dieser bereits mehrfach verschoben wurde. Zum Start hatte New World mit teils langen Warteschlangen zu kämpfen, doch inzwischen wurden genug Server geöffnet, damit ihr direkt losspielen könnt.

Nun ist also der ideale Zeitpunkt, um mit dem MMO von Amazon anzufangen. Das Spiel richtet sich vor allem an Fans von Action-Kampfsystemen, Erkunder, Crafter und PvP-Spieler. Eine klassische Heldenstory, wie sie etwa in GW2 erzählt wird, oder ein Tab-Targeting-Kampfsystem wie in WoW dürft ihr jedoch nicht erwarten.

Ob New World zu euch passt, verraten wir hier:

