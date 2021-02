Das neue Monster Hunter sollte zunächst nur für die Nintendo Switch erscheinen, doch jetzt wurde auch eine Version für den PC angekündigt. Das hat bestimmt auch mit dem Erfolg von World auf Steam zu tun.

Was ist das neue Monster-Hunter-Spiel? Am 17. September 2020 hat Capcom das Game Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch angekündigt. Das soll an den großen Erfolg des Vorgängers Monster Hunter World anknüpfen und bringt viele Features davon mit sich.

Ihr werdet wie gewohnt Monster jagen, dadurch Rüstungen und Waffen herstellen und damit noch größere Monster jagen. Dieser Weg führt euch durch große, eher lineare, Areale, wo ihr neben den Monstern Ressourcen wie Pflanzen oder Käfer findet.

Der einzige Wermutstropfen war bisher, dass das Spiel am 26. März nur für die Switch erscheinen soll. Nun wurde es aber auch für den PC angekündigt.

PC-Fans können aufatmen

Was sagen die Entwickler zur PC-Version? Nachdem nun lang daran festgehalten wurde, Monster Hunter Rise nur für die Switch zu bringen, haben sich die Entwickler von Capcom zu einer PC-Version geäußert. Um genau zu sein, Produzent Ryozo Tsujimoto in einem Interview mit GamesRadar (via GamesRadar).

Demnach soll ungefähr ein Jahr nach Release des Switch-Titels eine PC-Version erscheinen. PC-Spieler müssen sich also noch bis Frühjahr 2022 gedulden. Wie genau Rise umgesetzt, und ob es im Vergleich zur Switch-Version auch optische Anpassungen geben wird, bleibt abzuwarten.

Als Grund für die PC-Version nennen die Entwickler, dass sie die Rückmeldung der Fans berücksichtigt hätten. Die waren teilweise bei der Ankündigung des Titels bereits etwas enttäuscht, dass er nur für die Switch erscheinen soll:

Das mit “Switch Only” nervt, Monster Hunter World hat die Fanbase wiederbelebt, es ist also ein Fehler, dieses Spiel nur für die Switch zu bringen, aber es wird sich millionenfach verkaufen, weil Millionen eine Switch besitzen, so wird es leider nicht wie ein Fehler aussehen. Aiir_Normals via Twitter

Wie läuft MHW auf Steam? Neben dem Input der Fans spielt jedoch der Erfolg auf Steam bestimmt eine Rolle, dass sich für eine PC-Version entschieden wurde. Dort ist Monster Hunter World momentan auf Platz 25 (via Steam) und wird immer noch viel gespielt.

Auch wenn es nicht zu den Top 10 MMOs momentan auf Steam gehört, war es im Jahr 2020 eines der umsatzstärksten Spiele auf Steam überhaupt. Dort kam es in die Top 12 und spielt in einer Liga mit Riesen wie Destiny 2 oder Dota 2 (via GameInformer). So einen Erfolg wünschen sich die Entwickler bestimmt auch für Monster Hunter Rise.

Rise als neues World?

Monster Hunter Rise soll zwar an den Erfolg von World anknüpfen, wird jedoch keineswegs eine Kopie von Monster Hunter World werden. Das Game bringt auch ein paar Neuerungen mit sich.

Was ist neu an Monster Hunter Rise? Wem das etwas holprig umgesetzte Feature in Monster Hunter World gefallen hat, auf kleineren Monstern in der Gegend rumzureiten, wird sich freuen. Mit den neuen Hundebegleitern, den Palamutes, könnt ihr euch per Reittier nun richtig durch die Map bewegen.

Außerdem machen die neuen Hundis ordentlich Schaden, wobei euch auch die katzenhaften Palicos erhalten bleiben. Ihr könnt frei entscheiden, ob ihr zwei Hunde, zwei Katzen oder eine gemischte Kombi wählen wollt.

Für noch mehr Tempo und Abwechslung sorgen die neuen Seilkäfer. An ihnen könnt ihr euch, ähnlich wie mit dem Greifhaken, durch die Luft und an Klippen entlang bewegen.

Wie schaut es bei euch aus? Zockt ihr Rise auf der Switch oder gehört ihr zu denen, die die PC-Version heiß ersehnen? MeinMMO-Autorin Larissa Then wird so oder so erst einmal mit dem Charakter-Editor zu kämpfen haben, bevor es an die Monster geht.